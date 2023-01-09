Хабибу предсказали возвращение в ММА: «Он не сможет без этого, отдохнет годик и вернется»

"Неожиданная новость. Очень интересно, почему он решил уйти. Наверное, он хочет в семье остаться, чтобы не нервничать, здоровье свое не подрывать. Наверняка у него в финансовом плане все налажено. Но я думаю, он не сможет без этого, отдохнет годик и вернется. Это его жизнь. Хотя с другой стороны, может, и не вернется. Скорее всего, он очень сильно устал. Везде пресса, везде давление на него. Мне кажется, человек хочет отдохнуть, побыть один или с семьей. Реально к нему очень много внимания.

Бывает так, что люди взлетают, и у них со временем популярность как-то гаснет, а у него популярность только росла, несмотря на то, что он завершил профессиональную карьеру. Лигу купил, бойцы у него выигрывают чемпионские пояса. Если он полностью уйдет, значит, он уже конкретно наелся этим всем. Но думаю, что он отдохнет и вернется, у него наверняка есть люди, которые будут заниматься всеми делами, а он будет как серый кардинал всеми руководить. В любом случае Хабиб будет на связи со своими бойцами и всегда будет их поддерживать, а это значит, что уже не совсем ушел", — цитирует Алексееву mma.metaratings.ru.