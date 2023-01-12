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09:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Умар Нурмагомедов объяснил, почему Хабиб решил покинуть MMA

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов объяснил, почему его брат Хабиб Нурмагомедов покинул индустрию MMA.

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Источник: РИА "Новости"

«Я не удивлён, мы знали и говорили об этом. Мы разговаривали, он давал мне советы по борьбе, сбросу веса. Всё то же самое, он просто остановился, слишком много полётов… Думаю, будет то же самое, будем вместе тренироваться в Дагестане. Ничего не меняется, мы являемся братьями. Он не будет слишком много путешествовать и позаботится о себе, своей семье, матери. Это очень тяжело, слишком много путешествовать, загонять всех в угол, это непросто. Вот почему он принял такое решение, и я рад за него… Не думаю, что он может остановиться, он по-прежнему будет контролировать меня и моего брата, некоторых других парней, но не так, как раньше, поскольку он не хочет путешествовать, не хочет приезжать в лагеря и оставаться с нами на пару месяцев», — приводит слова Умара Нурмагомедова BJ Penn со ссылкой на журналиста Аарона Бронстетера.

Ранее Нурмагомедов подтвердил новость о своём окончательном уходе из смешанных единоборств, где последние два года он провёл в качестве тренера.

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