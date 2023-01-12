Экс-боец UFC Барони может сесть в тюрьму на срок до 75 лет за убийство женщины

В начале января Барони был задержан по подозрению в убийстве своей девушки в мексиканском штате Наярит. Сейчас ему предъявлено обвинение в убийстве женщины при отягчающих обстоятельствах.

Как написал журналист ESPN Deportes Карлос Контрерас Легаспи, 46-летнему американскому бойцу грозит более длительный срок, чем предполагалось.

«Генеральная прокуратура штата Наярит сообщила мне, что приговор за “убийство женщины при отягчающих обстоятельствах” может составить от 50 до 75 лет, потому что очевидно, что Барони использовал свои “профессиональные боевые навыки”, чтобы нанести травму жертве», — написал журналист в соцсетях.

Сам Барони утверждает, что он толкнул женщину в ванну, что привело к смертельным травмам. Прокуроры заявили, что у жертвы были признаки насилия по всему телу.