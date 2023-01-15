Нганну не продлил контракт с UFC и лишился чемпионского пояса

«Мы предложили Нганну сделку, которая сделала бы его самым высокооплачиваемым тяжеловесом всех времен. Он отказался», — сказал Уайт.

Нганну выступал в UFC c 2015 года. За это время он провел 14 боев: 12 побед и два поражения. С марта-2021 он владел чемпионским поясом в тяжелом весе.