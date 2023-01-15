Умар Нурмагомедов жестко нокаутировал соперника на турнире UFC
Россиянин Умар Нурмагомедов одержал яркую победу на турнире UFC Vegas 67, нокаутировав соперника уже в первом раунде.
Россиянин Умар Нурмагомедов одержал яркую победу на турнире UFC Vegas 67, нокаутировав соперника уже в первом раунде.
Турнир прошел в Лас-Вегасе и подарил зрителям немало эмоций. В самом начале основного карда в октагон вышли россиянин Умар Нурмагомедов и представить Бразилии Раони Барселос.
Непобедимый боец из России уже в первом раунде жестко нокаутировал соперника. Бразилец пошел в атаку, Нурмагомедов пытался провести удар коленом в голову, но промахнулся, однако быстро сориентировался и точно пробил руками. Оппонент рухнул на пол и до остановки боя россиянин успел нанести еще один удар, но Барселос в этот момент уже находился в нокауте.
Нурмагомедов одержал 16-ю победу в карьере и первую в UFC нокаутом.
Добился успеха в Лас-Вегасе и еще один боец из России — Роман Копылов. Ему противостоял представитель США Пунаэле Сориано. Россиянин во втором раунде смог потрясти оппонента и рефери пришлось остановить бой. Копылов победил техническим нокаутом, одержав 10-ю в карьере победу.
А в главном поединке вечера американец Шон Стрикленд единогласным решением судей победил представляющего Францию Насурдина Имавова.