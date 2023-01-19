«Раскукурузило». Находившегося в неадекватном состоянии Александра Емельяненко не пустили в ТЦ в Москве

Как сообщает телеграм-канал SHOT, Емельяненко не пустили внутрь из-за его «задумчивого» состояния. Получивший отказ спортсмен развернулся и неуверенной походкой отправился в сторону проезжей части, что зафиксировал на видео один из очевидцев.

В комментариях люди отреагировали на состояние Емельяненко, многие выразили сожаление от увиденного.

Boir_boir: Все никак не успокоится. Султан Гаджиев: Опять сорвался что ли.Dmitry: Саша все.S S: Раскукурузило типа. Николай: Пропадает. Анна: Жаль, человек не может себя найти вне спорта.