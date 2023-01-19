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14:12 (мск), источник: Sport24

«Раскукурузило». Находившегося в неадекватном состоянии Александра Емельяненко не пустили в ТЦ в Москве

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в очередной раз угодил в скандальные хроники. 41-летний уроженец Старого Оскола, который в 2022 году проходил лечение от алкогольной зависимости, в неадекватном состоянии пытался пройти в торговый центр «Кунцево плаза» в Москве.

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Источник: Sport24

Как сообщает телеграм-канал SHOT, Емельяненко не пустили внутрь из-за его «задумчивого» состояния. Получивший отказ спортсмен развернулся и неуверенной походкой отправился в сторону проезжей части, что зафиксировал на видео один из очевидцев.

В комментариях люди отреагировали на состояние Емельяненко, многие выразили сожаление от увиденного.

Boir_boir: Все никак не успокоится. Султан Гаджиев: Опять сорвался что ли.Dmitry: Саша все.S S: Раскукурузило типа. Николай: Пропадает. Анна: Жаль, человек не может себя найти вне спорта.

Последний поединок Емельяненко провел в середине декабря против блогера Святослава Коваленко по правилам ММА с ограничением, проиграв раздельным решением судей. По словам Никиты Бурчака, менеджера Емельяненко, следующий бой с участием Александра намечен на 17 марта.

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