Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Трактор
Барыс
00
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. НХЛ
20.01
Баффало
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
20.01
Каролина
Миннесота
Хоккей. НХЛ
20.01
Коламбус
Анахайм
Хоккей. НХЛ
20.01
Монреаль
Флорида
Хоккей. НХЛ
20.01
Рейнджерс
Бостон
Хоккей. НХЛ
20.01
Торонто
Виннипег
Хоккей. НХЛ
20.01
Филадельфия
Чикаго
Хоккей. НХЛ
20.01
Сент-Луис
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
20.01
Аризона
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
20.01
Эдмонтон
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
20.01
Вегас
Детройт
Хоккей. НХЛ
20.01
Сиэтл
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Тампа-Бэй
25
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
Даллас
53
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
Колорадо
14
Все события
Фоторепортажи
15Криштиану Роналду в новом клубе
17Моменты карьеры Александра Овечкина
15:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Жена Александра Емельяненко описала свадьбу в «Бутырке»

Полина Емельяненко, жена российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко, рассказала в интервью YouTube-каналу «Без воды» о свадьбе в СИЗО «Бутырка» в 2015 году.

Наверх
Источник: соцсети

Емельяненко назвала роспись в СИЗО кошмаром. «Сама процедура простая — жених и регистратор встречаются с тобой в обычной комнате, только на окнах — решетки. Стены, стол, три стула. Спрашивают то же самое, что и обычно: согласны, не согласны, да-да. Жених в этот момент без наручников. Вы расписываетесь — и все», — описала процесс девушка.

По словам Емельяненко, она и ее возлюбленный хотели сыграть свадьбу раньше, но не могли дойти до ЗАГСа из-за графика бойца. «А когда [его] посадили, то выяснилось, что просто так к нему на свидания не попасть. Вот и решили, что распишемся, чтобы могла ездить в колонию», — объяснила девушка.

Супруги Емельяненко состояли в браке с 2015 по 2018 год, после чего подали на развод. Впоследствии они возобновили отношения и в октябре 2022 года вновь поженились.

Александр Емельяненко начал карьеру в 2003 году. Он известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков. Он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей. С мая 2015-го по ноябрь 2016-го боец отбывал наказание в колонии общего режима по обвинению в изнасиловании домработницы.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Отец Костомарова ответил на вопрос о состоянии фигуриста
Роналдиньо поделился мнением о будущем Месси
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь