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18:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

UFC анонсировал следующий бой Петра Яна

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян встретится с грузином Мерабом Двалишвили 11 марта, сообщается в соцсетях промоушена.

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Источник: Соцсети UFC

Схватка станет главным событием турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США).

Петр Ян (16 побед и 4 поражения) идет на серии из двух проигрышей. В октябре отечественный спортсмен раздельным решением судей уступил американцу Шону О’Мэлли.

Двалишвили (15−4) побеждал в восьми последних боях.

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