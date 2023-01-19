UFC анонсировал следующий бой Петра Яна
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян встретится с грузином Мерабом Двалишвили 11 марта, сообщается в соцсетях промоушена.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян встретится с грузином Мерабом Двалишвили 11 марта, сообщается в соцсетях промоушена.
Схватка станет главным событием турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США).
Петр Ян (16 побед и 4 поражения) идет на серии из двух проигрышей. В октябре отечественный спортсмен раздельным решением судей уступил американцу Шону О’Мэлли.
Двалишвили (15−4) побеждал в восьми последних боях.