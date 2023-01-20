Красавица-американка похвасталась аппетитной фигурой, выложив горячее фото в купальнике: «Просто бомба»
Известная американская девушка-боец Пейдж Ванзант похвасталась аппетитной фигурой, выложив горячее фото в купальнике.
Известная американская девушка-боец Пейдж Ванзант похвасталась аппетитной фигурой, выложив горячее фото в купальнике.
Соответствующий снимок 28-летняя красавица-спортсменка опубликовала в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где у нее в настоящее время 3,2 млн подписчиков.
На фото Ванзант запечатлена отдыхающей в бассейне в сексуальном красном купальнике.
Подписчики Пейдж оставили в комментариях большое количество восторженных сообщений подобного характера:
Прекрасна
Модель
Отлично выглядишь
Это разрыв
Боже мой!!!
Sexy
Самая горячая
Аппетитная фигура, шикарное тело
Очень хорошенькая
Классная попка
Красивая девушка
Просто бомба
Королева
В июне сообщалось, что Пейдж Ванзант покрасовалась в откровенном купальнике, ее подписчики остались в полном восторге: «Самая горячая девчонка США!».