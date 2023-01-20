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12:48 (мск), источник: Sport24

Красавица-американка похвасталась аппетитной фигурой, выложив горячее фото в купальнике: «Просто бомба»

Известная американская девушка-боец Пейдж Ванзант похвасталась аппетитной фигурой, выложив горячее фото в купальнике.

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Источник: Sport24

Соответствующий снимок 28-летняя красавица-спортсменка опубликовала в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где у нее в настоящее время 3,2 млн подписчиков.

На фото Ванзант запечатлена отдыхающей в бассейне в сексуальном красном купальнике.

Подписчики Пейдж оставили в комментариях большое количество восторженных сообщений подобного характера:

Прекрасна

Модель

Отлично выглядишь

Это разрыв

Боже мой!!!

Sexy

Самая горячая

Аппетитная фигура, шикарное тело

Очень хорошенькая

Классная попка

Красивая девушка

Просто бомба

Королева

В июне сообщалось, что Пейдж Ванзант покрасовалась в откровенном купальнике, ее подписчики остались в полном восторге: «Самая горячая девчонка США!».

Еще больше фото Пейдж Ванзант вы можете посмотреть в нашей фотогалерее:

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