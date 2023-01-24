«Не всякий мужчина сможет ее победить»: как американка стала звездой ММА, пройдя через насилие, травмы и мысли о суициде

Американка Кайла Харрисон считается одной из лучших дзюдоисток в истории мирового спорта. Она дважды выигрывала Олимпийские игры, становилась чемпионкой мира, а вдобавок к этому стала общепризнанной звездой смешанных единоборств (ММА). Однако путь к победам и славе был для Харрисон тернистым. В подростковом возрасте она пережила сексуальное насилие со стороны тренера, а затем судьба приготовила ей еще одно испытание — отец Кайлы свел счеты с жизнью. Американка перенесла несколько тяжелых травм, страдала депрессией и боролась с суицидальными мыслями, но в итоге вышла из этой схватки победительницей. «Лента.ру» рассказывает о жизни и спортивной карьере сильной женщины Кайлы Харрисон.

Трудное детство

«В течение многих лет я боролась с мыслями о самоубийстве. Но безумное желание стать олимпийской чемпионкой и сильные люди вокруг помогали мне в самые трудные моменты», — рассказывала Харрисон. Таких эпизодов в жизни спортсменки действительно набралось приличное количество.

Спортивный путь Харрисон был предопределен с детства. Ее мать владела черным поясом по дзюдо и, когда дочери исполнилось шесть лет, привела ее в соответствующую секцию в небольшом городке Мидлтаун (штат Огайо). Тем более, девочка обожала фильмы про каратистов и едва ли не с пеленок пыталась им подражать. Родительские гены передались юной спортсменке в полной мере. Она быстро прогрессировала в не самом женском и далеко не самом американском виде спорта под руководством тренера Дэниела Дойла. Специалист был хорошим другом матери Харрисон, поэтому та была спокойна за дочь. Как показало время, абсолютно напрасно.

Внешне у дуэта тренера и подопечной все шло очень неплохо. К 15 годам Харрисон дважды побеждала на национальных чемпионатах и была главной восходящей звездой американского дзюдо. Однако на международном уровне карьера американки развивалась сложнее. Искать деньги на поездки на турниры семье дзюдоистки приходилось самостоятельно, а на самих соревнованиях Кайла поначалу не блистала.

Окружающие очень верили в меня. Даже не знаю, почему. Учителя в средней школе собрали деньги на мою первую большую международную поездку в Эстонию. А я умудрилась проиграть там в первом же раунде! Кайла Харрисон

Вскоре после 16-летия Кайлы разразился грандиозный скандал. Вскрылись пугающие подробности взаимоотношений подопечной с тренером, а именно то, что последний на протяжении трех лет насиловал юную дзюдоистку. Харрисон боялась об этом рассказывать, уговаривала себя, что все происходит по обоюдному согласию и даже считала, что влюблена в Дойла. Однако в какой-то момент чаша терпения спортсменки переполнилась: она рассказала о происходящем своему другу, который тут же пошел к матери Харрисон.

Растерянность женщины быстро сменилась гневом. Она сначала изуродовала бейсбольной битой автомобиль Дойла, а затем обратилась в полицию. Обвиняемого заключили под стражу, а суд признал его виновным. Специалист получил 10 лет тюрьмы и был пожизненно отстранен от тренерской деятельности. В 2016 году Дойл вышел на свободу, но Харрисон отмечала, что не испытывает по этому поводу отрицательных эмоций. По словам американки, она простила своего бывшего тренера.

Несмотря на полученную психологическую травму, Харрисон нашла в себе силы продолжать занятия дзюдо.

Для этих целей мать Кайлы перевезла дочь в Бостон к тренеру Джеймсу Педро, который в бытность дзюдоистом брал золото на чемпионате мира и бронзу на Олимпиаде. Специалист предпочитал работать со взрослыми спортсменами, но ради перспективной Харрисон сделал исключение. Сотрудничество мгновенно дало плоды: в том же 2006-м Кайла завоевала золотую медаль на Панамериканском чемпионате среди юниоров.

Олимпийские триумфы

Но та победа была разминкой перед настоящими успехами. Первая попытка спортсменки отобраться на Олимпиаду в 2008 году провалилась, однако уже в 2010-м Кайла стала чемпионкой мира в весовой категории до 78 килограммов. До этого последним американским обладателем титула был ее тренер Педро. А вот золото Олимпиады у дзюдоистов до Харрисон не покорялось ни Педро, ни кому-либо из других спортсменов из Америки. Так что тут Кайла стала пионером.

Кайла Харрисон на Олимпиаде-2012 | Источник: AP 2022

На Играх-2012 в Лондоне Кайла катком прошлась по соперницам и в финале сражалась с британкой Джеммой Гиббонс. Та тоже могла принести стране первую в истории олимпийскую золотую медаль в дзюдо, но американка была сильнее. Харрисон же победила не только соперницу, но и саму себя. За несколько месяцев до турнира она получила тяжелую травму колена и не успела до конца восстановиться. Спортсменка признавалась, что выходила на татами через боль.

Утвердиться в роли величайшей американской дзюдоистки Харрисон смогла после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, где ей снова не было равных. И это при том, что подготовка к соревнованиям вновь оказалась скомканной. В 2012-м Кайла перенесла операцию на том самом больном колене и выпала из профессионального спорта на год. А в 2014-м дзюдоистку ожидало еще одно потрясение: ее отец покончил с собой. Харрисон тяжело переживала случившееся и винила в произошедшем себя. Она рассказывала, что до трагического случая не разговаривала с отцом два с половиной месяца.

Кайла Харрисон с золотой медалью Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году | Источник: AP 2022

Титаническими усилиями американке удалось вернуться на прежний уровень и в Рио взять второе олимпийской золото. Кстати, за год до триумфа Харрисон была в Москве, где познакомилась с членами сборной России по дзюдо и президентом страны Владимиром Путиным.

Я так волновалась! Но все прошло просто прекрасно. У Путина сердце дзюдоиста, я это почувствовала. Он очень вежливый и приятный человек. Для меня была большая честь встретить его. Кайла Харрисон

После второй победы на Олимпиаде Харрисон неожиданно впала в депрессию. Вместо того чтобы наслаждаться заслуженным триумфом и купаться в лучах славы, американку накрыло непонимание того, что делать дальше. По ее словам, она находилась в тяжелейшем психологическом состоянии около шести месяцев. После этого Кайла все-таки взяла себя в руки и сосредоточилась на новом для себя направлении.

Кем я была без дзюдо, без тех привычек, которые у меня были последние 10 лет? Кто такая Кайла Харрисон, если ей не нужно просыпаться на тренировку? Я не была знакома с этой девушкой. Кайла Харрисон

Королева октагона

О возможном переходе Харрисон в смешанные единоборства начали говорить еще со времен ее первого олимпийского триумфа. Навыки борьбы, отличное владение всевозможными болевыми приемами и превосходная физическая подготовка американки указывали на то, что Кайла может достичь в ММА серьезных успехов.

Харрисон было непросто влиться в новый вид спорта. Спортсменка справедливо замечала, что схватка дзюдоистов начинается с поклона сопернику, а бой в смешанных единоборствах — с взаимных оскорблений. Однако американке удалось быстро перестроиться. Тем более, что промоушен Professional Fighters League (PFL), в котором выступает Харрисон, взял курс на максимальную интеллигентность. Там даже обсуждается введение правила, по которому бойцам запретят ругаться матом. Кайла отмечала, что очень этим довольна.

В PFL Харрисон быстро стала настоящей королевой. Придя в организацию летом 2018 года, американка выдала сумасшедшую серию из 15 побед подряд, 12 из них были добыты досрочно. Среди пострадавших от Кайлы была и российская самбистка Марина Мохнаткина, которая оказалась одной из немногих спортсменок, сумевших продержаться в бою с Харрисон до финального гонга.

В шести случаях американка нокаутировала соперниц, еще столько же раз Кайла успешно пользовалась отлично знакомыми ей по дзюдо болевыми и удушающими приемами. Эта сумасшедшая серия позволила спортсменке стать двукратной чемпионкой PFL в легком весе. Перформанс Харрисон в ММА был настолько ярким, что она удостаивалась лестных оценок от самых звездных представителей индустрии ММА. Среди них — Али Абдель-Азиз, бывший менеджер Хабиба Нурмагомедова.

Давайте проясним: Кайла Харрисон — величайшая женщина-боец, которую мы когда-либо видели. Вне зависимости от весовой категории. Она рождена собирать золото. На планете нет ни одной женщины, и некоторые мужчины тоже не рождены, чтобы победить ее. Али Абдель-Азиз

Кайла Харрисон в бою с Лариссой Пачеко в 2019 году | Источник: AP 2022

Правда, пару месяцев назад Харрисон потерпела первое поражение в смешанных единоборствах. Американка сенсационно уступила бразильянке Лариссе Пачеко в финале Гран-при PFL 2022 года. Спортсменки провели в октагоне все пять раундов, а судьи единогласно отдали победу сопернице Кайлы, над которой та дважды брала верх в 2019 году. Возможно, Харрисон просто устала, ведь 16 боев за 4,5 года — впечатляющий темп даже для нее.

Сейчас реванш Харрисон с Пачеко входит во всевозможные топы самых ожидаемых событий в мире ММА в 2023 году, но дата боя пока не назначена.