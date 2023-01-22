Украинец Игорь Потеря досрочно победил легенду UFC

Противостояние завершилось техническим нокаутом в дебютном раунде. Это первый триумф киевлянина под эгидой главного ММА-промоушена мира.

Перед ивентом в Рио бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Руа объявил, что поединок против Потери станет для него последним в профессиональном спорте.