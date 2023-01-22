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09:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинец Игорь Потеря досрочно победил легенду UFC

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Украинский боец смешанных единоборств (ММА) Игорь Потеря взял верх над бразильцем Маурисио Руа на 283-м номерном турнире UFC в Рио-де-Жанейро.

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Источник: AP 2022

Противостояние завершилось техническим нокаутом в дебютном раунде. Это первый триумф киевлянина под эгидой главного ММА-промоушена мира.

Перед ивентом в Рио бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Руа объявил, что поединок против Потери станет для него последним в профессиональном спорте.

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