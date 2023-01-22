Глупый танец украинца взбесил бойцов и болельщиков UFC

Поединок в полутяжелом весе между Руа и Потерей завершился после четырех минут и пяти секунд в первом раунде победой украинца техническим нокаутом. После этого Потеря устроил показательный танец рядом с упавшим бразильцем, для которого этот бой стал последним в карьере.