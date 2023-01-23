Российский боец UFC извинился за скандальный пост в соцсетях

Источник: Соцсети бойца ММА

Ранее Павлович опубликовал в Twitter изображение со своей фотографией. Вокруг его силуэта были размещены провокационные фразы. Например, боец сравнил свой половой орган с «Титаником», назвал себя «худшим кошмаром НАТО», лучшим боксирующим тяжеловесом в UFC, и что он «убивает толстых и темнокожих людей». После этого пользователи Twitter начали писать гневные сообщения в адрес россиянина. При этом в социальной сети Reddit пользователи усомнились, что россиянин понимал значение фраз, которые опубликовал. Сам боец удалил пост и извинился.

«Из-за языкового барьера я не понимал значения вещей, написанных обо мне (в посте). Сообщение было размещено по ошибке, я не поддерживаю, что там было написано обо мне. Этот мем был создан не мной. Всем мира», — написал Павлович.