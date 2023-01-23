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17:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский боец UFC извинился за скандальный пост в соцсетях

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), принес извинения за свой скандальный пост в социальных сетях.

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Источник: Соцсети бойца ММА

Ранее Павлович опубликовал в Twitter изображение со своей фотографией. Вокруг его силуэта были размещены провокационные фразы. Например, боец сравнил свой половой орган с «Титаником», назвал себя «худшим кошмаром НАТО», лучшим боксирующим тяжеловесом в UFC, и что он «убивает толстых и темнокожих людей». После этого пользователи Twitter начали писать гневные сообщения в адрес россиянина. При этом в социальной сети Reddit пользователи усомнились, что россиянин понимал значение фраз, которые опубликовал. Сам боец удалил пост и извинился.

«Из-за языкового барьера я не понимал значения вещей, написанных обо мне (в посте). Сообщение было размещено по ошибке, я не поддерживаю, что там было написано обо мне. Этот мем был создан не мной. Всем мира», — написал Павлович.

Павловичу 30 лет. За профессиональную карьеру в смешанных единоборствах россиянин одержал 17 побед и потерпел одно поражение. Он занимает третье место в рейтинге UFC в тяжелой весовой категории.

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