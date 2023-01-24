Экс-чемпион UFC потребовал 10 миллионов долларов за бой в России
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Экс-чемпион UFC француз Франсис Нганну потребовал 10 миллионов долларов за бой в лиге Hardcore, сообщили агентству в российском промоушене.
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Экс-чемпион UFC француз Франсис Нганну потребовал 10 миллионов долларов за бой в лиге Hardcore, сообщили агентству в российском промоушене.
Ранее глава лиги Анатолий Сульянов предложил спортсмену три миллиона долларов за бой против непобежденного россиянина Сослана Асбарова.
«Нганну попросил 10 миллионов. Это, конечно, много. Переговоры с менеджментом продолжатся», — добавили в лиге.