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11:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-чемпион UFC потребовал 10 миллионов долларов за бой в России

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Экс-чемпион UFC француз Франсис Нганну потребовал 10 миллионов долларов за бой в лиге Hardcore, сообщили агентству в российском промоушене.

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Источник: Reuters

Ранее глава лиги Анатолий Сульянов предложил спортсмену три миллиона долларов за бой против непобежденного россиянина Сослана Асбарова.

«Нганну попросил 10 миллионов. Это, конечно, много. Переговоры с менеджментом продолжатся», — добавили в лиге.

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