Конор Макгрегор обвиняется в нападении на женщину на яхте на Ибице
Топовый ирландский боец UFC Конор Макгрегор вновь угодил в скандальную историю, сообщает Sportskeeda.
Топовый ирландский боец UFC Конор Макгрегор вновь угодил в скандальную историю, сообщает Sportskeeda.
По данным источника, в июле прошлого года Макгрегор напал на женщину во время празднования своего дня рождения на яхте на острове Ибица. Как следует из сообщений СМИ, в какой-то момент Конор воспылал яростью к жертве, ударил ее в живот и в подбородок, а затем пообещал утопить.
Пострадавшая была вынуждена спрыгнуть с яхты в воду, ее подобрал патруль «Красного Креста» и доставил на берег.
Теперь 42-летняя женщина подает в суд на Конора Макгрегора за физическое насилие.