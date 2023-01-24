Конор Макгрегор обвиняется в нападении на женщину на яхте на Ибице

По данным источника, в июле прошлого года Макгрегор напал на женщину во время празднования своего дня рождения на яхте на острове Ибица. Как следует из сообщений СМИ, в какой-то момент Конор воспылал яростью к жертве, ударил ее в живот и в подбородок, а затем пообещал утопить.