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21:12 (мск), источник: Sport24

Конор Макгрегор обвиняется в нападении на женщину на яхте на Ибице

Топовый ирландский боец UFC Конор Макгрегор вновь угодил в скандальную историю, сообщает Sportskeeda.

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По данным источника, в июле прошлого года Макгрегор напал на женщину во время празднования своего дня рождения на яхте на острове Ибица. Как следует из сообщений СМИ, в какой-то момент Конор воспылал яростью к жертве, ударил ее в живот и в подбородок, а затем пообещал утопить.

Пострадавшая была вынуждена спрыгнуть с яхты в воду, ее подобрал патруль «Красного Креста» и доставил на берег.

Теперь 42-летняя женщина подает в суд на Конора Макгрегора за физическое насилие.

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