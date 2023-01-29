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30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
29 января, источник: Sport24

Боец BKFC вышел праздновать победу в маске из «Пилы». А его дисквалифицировали за запрещенный удар

Курьезный случай произошел на турнире промоушена по боям на голых кулаках BKFC 35.

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Томар Вашингтон проводит бой против Уилли Сирса. Во втором раунде Вашингтон отправил соперника в нокдаун, но нанес ему еще один мощный удар, когда Сирс уже стоял коленом на полу. За это Вашингтон был дисквалифицирован.

Вашингтон подумал, что одержал победу и вышел на объявление победителя в маске из серии фильмов «Пила». Он осознал свое поражение, только когда диктор объявил о дисквалификации Вашингтона за запрещенный удар.

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