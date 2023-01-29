Боец BKFC вышел праздновать победу в маске из «Пилы». А его дисквалифицировали за запрещенный удар

Томар Вашингтон проводит бой против Уилли Сирса. Во втором раунде Вашингтон отправил соперника в нокдаун, но нанес ему еще один мощный удар, когда Сирс уже стоял коленом на полу. За это Вашингтон был дисквалифицирован.