Боец BKFC вышел праздновать победу в маске из «Пилы». А его дисквалифицировали за запрещенный удар
Курьезный случай произошел на турнире промоушена по боям на голых кулаках BKFC 35.
Курьезный случай произошел на турнире промоушена по боям на голых кулаках BKFC 35.
Томар Вашингтон проводит бой против Уилли Сирса. Во втором раунде Вашингтон отправил соперника в нокдаун, но нанес ему еще один мощный удар, когда Сирс уже стоял коленом на полу. За это Вашингтон был дисквалифицирован.
Вашингтон подумал, что одержал победу и вышел на объявление победителя в маске из серии фильмов «Пила». Он осознал свое поражение, только когда диктор объявил о дисквалификации Вашингтона за запрещенный удар.