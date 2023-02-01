Федор Емельяненко заявил, что будет тренером после завершения карьеры

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко планирует заняться тренерской деятельностью после завершения карьеры. Об этом Емельяненко заявил ТАСС в среду.

Емельяненко в ночь на 5 февраля в Лос-Анджелесе проведет последний бой в спортивной карьере. Соперником станет американец Райан Бейдер, на кону будет стоять чемпионский титул Bellator в тяжелом весе.

«Конечно, буду [тренироваться], — сказал Емельяненко. — Нужно помогать ребятам, показывать самому, хочу быть действующим и работающим тренером. Не просто ходить с секундомером от одного к другому, а я еще сам могу что-то показать, рассказать, дать почувствовать. Ну и, конечно, работа в Союзе ММА России. Много работы».