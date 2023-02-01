Федор Емельяненко заявил, что будет тренером после завершения карьеры
В ночь на 5 февраля в США российский боец проведет последний поединок в карьере.
В ночь на 5 февраля в США российский боец проведет последний поединок в карьере.
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко планирует заняться тренерской деятельностью после завершения карьеры. Об этом Емельяненко заявил ТАСС в среду.
Емельяненко в ночь на 5 февраля в Лос-Анджелесе проведет последний бой в спортивной карьере. Соперником станет американец Райан Бейдер, на кону будет стоять чемпионский титул Bellator в тяжелом весе.
«Конечно, буду [тренироваться], — сказал Емельяненко. — Нужно помогать ребятам, показывать самому, хочу быть действующим и работающим тренером. Не просто ходить с секундомером от одного к другому, а я еще сам могу что-то показать, рассказать, дать почувствовать. Ну и, конечно, работа в Союзе ММА России. Много работы».
Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Последний поединок он провел в октябре 2021 года, победив американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде. Емельяненко также является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. В настоящий момент Емельяненко является президентом Союза ММА России.