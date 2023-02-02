Федор Емельяненко оценил решение Хабиба Нурмагомедова уйти из ММА
По его мнению, в этом решении нет ничего противоестественного.
По его мнению, в этом решении нет ничего противоестественного.
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Решение бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова уйти из индустрии смешанных единоборств (ММА) не имеет ничего противоестественного. Такое мнение высказал на пресс-конференции российский боец Федор Емельяненко.
Нурмагомедов ранее принял решение уйти из индустрии ММА по семейным обстоятельствам.
«Это решение Хабиба, ничего противозаконного и противоестественного в этом нет, — сказал Емельяненко. — Это его личный выбор. Мы столько времени отрываем от семьи из-за спорта, что иногда хочется бросить все. Особенно когда дома ждут маленькие дети».
Емельяненко проведет последний поединок в своей карьере в ночь на 5 февраля. Его соперником станет американец Райан Бейдер, на кону будет чемпионский титул Bellator. Емельяненко ранее в интервью ТАСС заявлял о желании проводить больше времени с семьей и окончательном решении завершить карьеру после боя против Бейдера.
Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Последний поединок он провел в октябре 2021 года, победив американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде. Емельяненко также является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. В настоящий момент Емельяненко является президентом Союза ММА России.