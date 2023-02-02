Имперские кондиции: пять лучших боев Федора Емельяненко

В ночь на 5 февраля в Инглвуде, штат Калифорния, США, состоится турнир Bellator 290, в котором выступят семь бойцов из России. В главном поединке Федор Емельяненко проведет реванш с Райаном Бейдером. Первый поединок прошел четыре года назад и завершился победой американца нокаутом, но в карьере Последнего Императора было много по-настоящему крутых, зрелищных и успешных поединков. «Известия» выбрали пять боев, которые точно нужно пересмотреть.

Антонио Родриго Ногейра, 31.12.04

С Ногейрой-старшим Федор провел три боя, но один из них признан несостоявшимся после того, как у Емельяненко открылось рассечения в результате столкновения головами. Третий поединок в канун Нового года стал не только финалом Гран-при Pride в супертяжелом весе, но и боем за объединение титулов, так как в тот момент Емельяненко был бесспорным чемпионом промоушена, а Ногейра до этого завоевал временный пояс в поединке с Мирко Кро Копом.

Если не считать того несостоявшегося боя с Минотавром, перед третьей встречей Емельяненко шел на серии из 16 побед подряд. Бразилец же выиграл пять схваток подряд, а последний, кому он проигрывал, был как раз Федор. Всего в последних 19 поединках он победил 18 раз.

Федор работал первым номером на протяжении всего поединка. Российский боец перебивал Ногейру и не давал утягивать себя в партер — когда бразилец пытался заманить, спровоцировать Федора на борьбу, тот подключал соккер-кики. Иногда Емельяненко и сам инициировал работу на канвасе, но старался забить Ногейру в граунд-энд-паунде. Итог: победа Федора единогласным решением судей. Как и в прошлых боях, Емельяненко выглядел лучше. Суммарно за три поединка он донес до Ногейры 158 значимых ударов, когда бразильцу удалось лишь 25 раз акцентированно попасть по Федору.

Мирко Филипович, 28.08.05

Бой Федора и Кро Копа по праву считается одним из лучших не только в карьере Емельяненко, но и в истории ММА. В тот момент хорват шел на победной серии из семи поединков, в том числе — против младшего брата Федора, Александра Емельяненко.

Как и в поединке с Ногейрой, Последний Император работал первым номером, а его удары с правой получались точными и неприятными для Мирко. Хорват тоже попадал и даже сломал россиянину нос. Во время попытки Федора пройти в ноги хорват вытолкнул россиянина из ринга, но во второй части десятиминутного раунда Федор всё же перевел соперника на канвас. Федор уверенно забрал и второй раунд, а третий отрезок и вовсе взял так уверенно, что судьи вполне могли поставить 10−8 в пользу россиянина. Сразу после боя у соперников не было друг к другу вопросов, но спустя время Филипович высказал недовольство бывшим соперником за его слова в медиа.

«Поведение Федора меня очень разочаровало. Если бы он дрался в моем городе, я бы приехал к нему в гостиницу, позвал бы его на ужин и всё, что хотел сказать, высказал бы в лицо, а не через газету. В конце концов мы с ним как братья по оружию, мы вместе проливали кровь в японских рингах и показали бой, который многие до сих пор считают лучшим в истории ММА. Но ему не только не хватило смелости зайти поздороваться в раздевалку перед боем, но еще и хватило наглости разглагольствовать у меня за спиной, что я такой-сякой», — возмущался Кро Коп.

Хонг Ман Чой, 31.12.07

Этот бой по праву можно считать самым безумным в карьере Федора Емельяненко. Канун 2008 года, турнир Yarennoka!, который стал чем-то вроде прощания фанатов с Pride. В главном событии Последний Император встретился с корейским гигантом Хонг Ман Чоем. Мужчина ростом 219 см, весом 165 кг (столько он показал на официальном взвешивании) не просто превосходил Федора в габаритах — бойцы выглядели как представители разных видов. На фоне Хонга россиянин смотрелся действительно маленьким, хотя Федор в принципе никогда не был крупным тяжеловесом.

При этом Федор считался сумасшедшим фаворитом перед поединком с Чоем. Букмекеры предлагали поставить на Емельяненко с коэффициентом 1,11, а на корейца — с кэфом 7,5.

Причина в том, что перед поединком с Федором великан провел лишь один бой в профессионалах (победил нокаутом за 26 секунд), а такого соперника заслужил габаритами и солидным бэкграундом в кикбоксинге.

Понятно, что визуально Чой казался непобедимым, но Федор — базовый самбист и дзюдоист, а поэтому всё закончилось очень быстро. Россиянин сразу пошел за тейкдауном, но кореец упал на него и оказался в положении гарда. Первая попытка поймать Чоя на армбар провалилась, но уже в конце второй минуты Федор попробовал снова, и кореец постучал.

Андрей Орловский, 24.01.09

На втором и последнем турнире от бренда одежды Affliction Федор встретился с Андреем Орловским, который четырьмя годами ранее завоевал пояс чемпиона UFC. На момент поединка белорусский боец провел 20 поединков: 15 раз победил (11 нокаутом) и потерпел пять поражений. Последние пять поединков Андрей выиграл, а до решения дошел только поединок с Фабрицио Вердумом.

Емельяненко был действующим чемпионом WAMMA, организации, которая сотрудничала с Affliction. На первом турнире Федор победил Тима Сильвию и завоевал пояс. Бой с Орловским был для Федора первой защитой титула. По воспоминаниям Императора, от команды Орловского шло много негатива перед поединком. Обернулось это нокаутом в первом раунде — возможно, самым красивым финишем в карьере Емельяненко-старшего.

Орловский пытался перевести Федора на канвас, но Емельяненко здорово защищался от проходов в ноги. Бойцы обменивались ударами, и всё выглядело не слишком опасно, пока белорус не полетел на соперника, не думая о защите. Федор выбросил правый оверхэнд и вырубил Орловского наглухо.

Тим Джонсон, 23.10.21

Несомненно, в карьере Федора случались и более великие поединки, чем бой против Тима Джонсона, но победа над огромным американцем всегда будет особенной. Бой на Bellator 269 в Москве стал для Федора первым за шесть лет в России и первым за 11 лет в Москве. Этого поединка вся страна ждала с особым трепетом, учитывая, что его можно было посмотреть в удобное время. Кроме того, до последнего сохранялась интрига, закончит ли Емельяненко-старший карьеру после этого боя.