«В раздевалке все молчали». Как Бейдер сокрушил Федора Емельяненко за 35 секунд

В ночь на 5 февраля по московскому времени в Инглвуде, штат Калифорния, состоится турнир Bellator 290, в главном событии которого Федор Емельяненко проведет реванш с Райаном Бейдером. Последний Император уже объявил, что вне зависимости от исхода этого боя завершит выступления в смешанных единоборствах.

После реванша с Бейдером российский боец выполнит обязательства по количеству поединков, которые он должен провести в Bellator. Для Емельяненко-старшего это соглашение с Bellator — второе. Впервые он подписал контракт с организацией в 2017 году, когда стороны договорились о трех поединках. Последним из них как раз стал бой против Бейдера, который завершился нокаутом уже в первом раунде.

Первый бой двух уже принципиальных соперников проходил в рамках финала Гран-при тяжелого дивизиона. Победитель получал два пояса: один — за победу в самом Гран-при, второй — чемпионский, так как титул в тот момент был вакантным.

Источник: Соцсети

В четвертьфинале Гран-при Бейдер и Федор катком проехались по оппонентам, будто соревнуясь, кто сделает это быстрее. Последний Император за 48 секунд забил бывшего чемпиона UFC Фрэнка Мира — того самого человека, которому хватило полутора минут, чтобы победить Брока Леснара. Но Бейдер справился еще быстрее: он разделался с Мухаммедом Лавалем всего за 15 секунд.

В полуфинале уже Федор сделал свою работу оперативнее. Емельяненко потребовался один неполный раунд, чтобы выбить из Гран-при Чейла Соннена. Бейдер же унизительно избил Мэтта Митриона, который нокаутировал Федора в дебютном для Последнего Императора поединке в Bellator. Только один из трех судей поставил 10−9 в пользу Бейдера в первом раунде, все остальные отрезки были оценены всеми членами комиссии в 10−8.

Источник: Bellator

После победы над Митрионом Бейдер заявил, что хотел бы встретиться в финале именно с Федором, который на тот момент еще не провел бой против Соннена. «Я знаю, что делать в бою с Чейлом. Но Федор непредсказуем. Никогда не знаешь, что он будет делать: он выбрасывает взрывные удары, хорош на земле. Конечно, я выбрал бы бой с ним», — говорил Бейдер в интервью MMA Junkie.

Емельяненко на пресс-конференции перед боем с Бейдером отзывался об американце уважительно. Вряд ли можно было сказать, что Федор недооценивал Бейдера: «Самое опасное, что он думающий боец. Терпеливый и идет к своей цели. Он видит сильные стороны оппонентов и не дает их использовать. И конечно, умеет использовать свои сильные стороны».

На той же пресс-конференции Емельяненко выдал много цепких фраз, которые еще долго цитировали в медиа. Федор говорил, что Конору следует следить за языком, подвергал критике детские бои, признавался, что молится за брата Александра, а также удивил подходом к поединкам. «Бои для меня — это не страсть, а необходимость. Необходимость выходить и защищать честь своей страны», — говорил Федор.

Источник: Bellator

Бой с Бейдером завершился всего за 35 секунд, а для Федора поражение стало самым быстрым в карьере, если не считать досадную остановку судьей на 17-й секунде поединка в Rings, когда Цуёси Косака оставил российскому бойцу глубокую сечку. Для Бейдера эта победа стала второй в карьере по скорости. Самый быстрый нокаут американца, как можно догадаться, случился в том самом бою с Лавалем, когда Райан уронил соперника за 15 секунд.

Удивительно, но эти нокауты получились идентичными. Лаваль упал в нокдаун после того, как Бейдер попал левым сбоку, имитируя при этом проход в ноги. После того как Мухаммед упал, Райану оставалось его добить. Ровно так же вышло и в поединке с Емельяненко, но на 20 секунд позже: имитация прохода в ноги, левый боковой, нокдаун, добивания.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6y6_RS0Uke8" title="Full Fight | Ryan Bader vs. Fedor Emelianenko | Bellator 214" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А еще Бейдер после победы над Митрионом говорил, что планирует провести Гран-при без единого пропущенного удара. Можно сказать, что так и вышло: все три соперника Райана по Гран-при не донесли до него ни одного значимого удара. Очевидно, что Лавалю и Федору это не удалось, потому что бой не затянулся. Зато у Митриона время было, но и он ни разу не доставил проблем сопернику.

Благодаря победе в финале Гран-при Бейдер стал первым в истории Bellator двойным чемпионом организации. Он стал обладателем даже сразу трех поясов: двух чемпионских и одного — за турнир. При это американец продолжал относиться максимально уважительно к Последнему Императору. «Федору уже нечего доказывать в карьере. Он величайший боец, и ему нечего стыдиться. Это поражение никак не повлияет на его заслуги. Что буду делать сейчас? Пойду в отель, выпью пару пива и лягу спать, чтобы проснуться завтра со словами: “Я — двойной чемпион! Я победил Федора”, — сказал Бейдер после боя.

Источник: Соцсети

После такого поражения многие были уверены, что Емельяненко-старший окончательно завершит карьеру. Так думал даже голландский тренер Емельяненко Питер Тайссе. «Для меня этот бой был точно последним в составе его команды. Об этом я ему сообщил еще в Голландии. Что касается Федора, то, думаю, после этого боя он закончит карьеру. У него есть проблемы с коленом, с плечом. Он был готов к бою только на 66 процентов», — говорил Тайссе в интервью «СЭ».

В разговоре с «Р-Спорт» голландец также рассказал об атмосфере в команде Федора после того, как боец проиграл: «Что случилось в том бою — очень грустно, но это ММА. Здесь возможно все. В раздевалке все молчали, были разочарованы».

Но Федор выдержал паузу и вместо ухода на пенсию подписал новое соглашение с Bellator, рассчитанное на три боя. И два из них Последний Император уже выиграл. Теперь у Федора появилась вторая возможность красиво уйти из спорта, причем сделать это в поединке с тем же соперником и с чемпионским поясом на талии.