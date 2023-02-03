Император наносит последний удар

В субботу матчем за титул чемпиона Bellator, второго по рангу в смешанных единоборствах (MMA) промоушена, в супертяжелом весе с американцем Райаном Бейдером свою карьеру завершит Федор Емельяненко — российский боец с уникальной харизмой и уникальными талантами, долгое время считавшийся, по сути, главной фигурой в стремительно набирающем популярность жанре.

Материалы о бое, который состоится в субботу в калифорнийском Инглвуде, а точнее, о его 46-летнем российском участнике, в течение несколько дней заполняли фактически всю страницу сайта ESPN, посвященную смешанным единоборствам. Они висели там, словно указывая на ошибку тем, кто считал Федора Емельяненко прежде всего отечественным феноменом, а не феноменом глобальным. Ну нет, конечно: его популярность давным-давно забралась за границы России, завоевав всю увлекающуюся MMA часть планеты, и никуда, как выяснилось, не делась даже после того, как родина Емельяненко подарила ей еще немало классных бойцов, включая неподражаемого Хабиба Нурмагомедова, а сам он лидерские позиции утратил.

Федор Емельяненко все равно остается шикарной приманкой, украшением афиши шоу. Особенно учитывая статус боя — и чемпионский, и прощальный для легенды.

В этих же материалах ESPN можно обнаружить, кажется, гениальную поправку. За рубежом к нему приклеилось прозвище «Последний император». Но строго говоря, теперь, имея возможность бросить взгляд далеко назад, Федора Емельяненко и в самом деле справедливее было бы называть «Первым императором».

Шикарный самбист, он попал в смешанные единоборства на рубеже прошлого и нынешнего веков — в тот момент, когда они из вида экстремального и слегка маргинального постепенно превращались в вид полноценный, с жесткими правилами и более или менее продуманной иерархией, и чрезвычайно востребованный. Емельяненко скачку этой востребованности помог, скорее всего, больше, чем кто-либо из других бойцов.

С 2000 по 2010 год он провел три с лишним десятка боев и потерпел в них единственное поражение — на старте своего восхождения от японца Цуёси Косаки. И то поражением его назвать трудно: Косака рассек Федору Емельяненко бровь запрещенным ударом так, что тот не мог продолжать бой, а регламент турнира требовал, чтобы у поединка был победитель, способный идти дальше по сетке. Скептики всегда указывали на то, что Емельяненко никогда не дрался в UFC, ведущем в MMA промоушене, отказавшись по разным причинам от контракта с ним. Но это сейчас он бесспорно ведущий, а в нулевых еще только накапливал мощь, и организации, в которых выступал, добывая их титулы, россиянин, — Pride, Strikeforce — не слишком отставали в значимости.

При этом активная миграция бойцов между промоушенами позволила Емельяненко встретиться с львиной долей элиты супертяжелого веса — и всю ее одолеть.

В годы расцвета перед ним не устояли ни бразилец Антониу Ногейра, ни голландец Сэмми Схилт, ни американцы Марк Коулмен и Тим Сильвия, ни хорват Мирко Филипович, ни белорус Андрей Орловский, ни новозеландец Марк Хант.

Но дело не столько в статистике и званиях, сколько в очень особенном обаянии Федора Емельяненко. Он точно стал первым спортсменом в смешанных единоборствах, с которым абсолютно органично, без малейшей натяжки ассоциировалось определение «феномен».

У феноменальности был любопытный оттенок. Для того чтобы влюбить в себя публику, Емельяненко не требовалось осваивать искусство трэш-тока. Он вообще всегда оставался удивительно «тихим» для своего рода занятий человеком — вполне хватало «высказываний» на спортивной площадке.

Довольно обычного телосложения, совершенно не похожий на тяжа-убийцу, он достигал побед тем способом, который больше всего обожают почитатели простого, но «правильного» и зрелищного кино, — когда накачанного злодея без труда, используя талант, мудрость и хитрые, иногда заметные лишь на видеоповторе приемы, спокойно стреноживает хороший парень с добрым лицом и рядовой мускулатурой.

Неслучайно наиболее заметными хитами его карьеры были бои, завершившиеся парадоксальными, что ли, победами россиянина. Это, допустим, схватка с 218-сантиметровым корейцем Чхве Хон Маном, который прилег на Емельяненко настолько плотно, что накрыл его телом чуть ли не полностью, но и в этом положении нарвался на такой болевой прием, что пришлось сдаваться, или поединок с находившимся на пике белорусом Андреем Орловским, вроде бы загнавшим Федора Емельяненко в угол, готовившимся уничтожить его — и нарвавшимся на нежданный нокаутирующий удар.

Доминирование Емельяненко прервалось поражением от бразильца Фабрисиу Вердума в 2010 году, за которым сразу последовали еще два. Но те, кто полагал, будто российский феномен сдулся, сели в лужу.

Федор Емельяненко в минувшем десятилетии и вправду на некоторое время расставался с выступлениями, возглавляя Союз MMA России и создавая собственную команду, в которой созрело множество отличных бойцов, но все равно возвращался.

И даже в ветеранском возрасте выглядел недурно, расправляясь с такими могучими противниками, как американцы Чейл Соннен и Фрэнк Мир, и на пятом десятке добравшись до боя за престижный титул чемпиона Bellator. В нем в 2019 году Емельяненко уступил Райану Бейдеру, и в субботу проведет с американцем матч-реванш, который, каким бы ни был результат, разумеется, закончится овацией в его адрес.