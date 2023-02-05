Российский боец Токов не сумел завоевать титул чемпиона Bellator в среднем весе

ТАСС, 5 февраля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов проиграл американцу Джонни Эблину и не смог завоевать чемпионский титул Bellator в среднем весе. Турнир Bellator 290 проходит в ночь на воскресенье в Лос-Анджелесе.

Поединок, который состоял из пяти раундов, завершился победой американца единогласным решением судей.

Эблин провел первую защиту титула. Он стал чемпионом в среднем весе в июне 2022 года, победив единогласным решением судей Гегарда Мусаси из Нидерландов.