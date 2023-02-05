Федор Емельяненко проиграл нокаутом Райану Бейдеру в своем последнем бою в карьере

ТАСС, 5 февраля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Турнир Bellator 290 проходил в ночь на воскресенье в Лос-Анджелесе.

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. Поединок стал последним в карьере Емельяненко. Он вышел на бой без флага России, как и другие российские спортсмены, выступающие в Bellator.

В январе 2019 года Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе и завоевал вакантный титул. Бейдер смог защитить пояс в поединках против россиянина Валентина Молдавского и француза Чейка Конго. Еще один бой с Конго был признан несостоявшимся.

Емельяненко 46 лет, он потерпел седьмое поражение, на его счету 40 побед, один поединок был признан несостоявшимся. Он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. В настоящий момент Емельяненко возглавляет Союз ММА России.