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10:17 (мск), источник: ТАСС

Федор Емельяненко проиграл нокаутом Райану Бейдеру в своем последнем бою в карьере

Поединок завершился в первом раунде.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 5 февраля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Турнир Bellator 290 проходил в ночь на воскресенье в Лос-Анджелесе.

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. Поединок стал последним в карьере Емельяненко. Он вышел на бой без флага России, как и другие российские спортсмены, выступающие в Bellator.

В январе 2019 года Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе и завоевал вакантный титул. Бейдер смог защитить пояс в поединках против россиянина Валентина Молдавского и француза Чейка Конго. Еще один бой с Конго был признан несостоявшимся.

Емельяненко 46 лет, он потерпел седьмое поражение, на его счету 40 побед, один поединок был признан несостоявшимся. Он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. В настоящий момент Емельяненко возглавляет Союз ММА России.

Бейдеру 39 лет, на его счету теперь 31 победа в смешанных единоборствах, семь поражений, один бой был признан несостоявшимся.

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