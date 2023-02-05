Ушел под овации американцев: Федора нокаутировали, но запомнят величайшим

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Настроение в преддверии последнего перформанса россиянина было удручающим. Мало того, что эксперты не верили в Федора перед важнейшим выступлением, а память не давала забыть первую схватку и сокрушительное поражение от представителя США (в начале 2019 года бой не продлился и минуту), так еще Емельяненко выходил на главное событие Bellator 290 после поражения своего ученика Анатолия Токова. Российский средневес без шансов уступил непобежденному американцу Джонни Эблину.

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Задача, не покорившаяся Токову, тяжким грузом легла на плечи Федора. В случае победы над Бейдером Емельяненко стал бы седьмым россиянином, добравшимся до звания абсолютного чемпиона лиги Скотта Кокера. Ранее эта вершина покорялась Виталию Минакову, Андрею Корешкову, Александру Шлеменко, Александру Волкову, Вадиму Немкову и Усману Нурмагомедову (последние двое являются действующими чемпионами промоушена в полутяжелом и легком дивизионах).

Кошмар отечественных фанатов ММА продолжился, ведь Емельяненко провел поединок еще хуже, чем Анатолий Токов. По правде сказать, мы даже не смогли насладиться главным событием. Как и в первой встрече, 39-летний Бейдер быстро разобрал 46-летнего оппонента, устроив избиение именитому россиянину в партере. Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде. Бейдер защитил титул.

«Я закончил. Спасибо всем», — сказал Последний Император в окружении других легенд ММА и символично положил перчатки в центр клетки.

Стоило ли Емельяненко выходить на бой в таком возрасте? И не было ли оптимальным вариантом объявить о завершении карьеры не в США, а дома, на переполненной московской «ВТБ-Арене», после шикарной победы нокаутом над Тимоти Джонсоном? Пожалуй, на эти и множество других вопросов ответы уже не потребуются.

На этом все. Мать Федора Емельяненко перестанет переживать за сына, а сам легендарный боец будет больше времени проводить с дочками. Но и о команде все же не забудет: великий спортсмен планирует совмещать деятельность на посту главы Союза ММА России и работу действующего тренера. В отличие от экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, в начале года объявившего о полном уходе из спортивной индустрии, Последний Император не готов отказаться от вида спорта, который он олицетворял более 20 лет.

И будет олицетворять дальше.