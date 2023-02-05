Дана Уайт: никогда не считал Фёдора Емельяненко одним из величайших бойцов

«Я бы не хотел критиковать парня, потому что сегодня он завершил карьеру, но вы помните мои старые интервью. Я никогда не считал, что Фёдор был так уж хорош. Понимаете, его нокаутировал средневес Дэн Хендерсон. Люди любят его, хвалят его, но он никогда себя не проверял здесь, на этом уровне. Я его никогда не считал одним из величайших бойцов. Антипатии к нему нет. Мы пытались его подписать в UFC, но этого не случилось. Что есть, то есть», — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC Vegas 68.