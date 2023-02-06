«Никогда не считал Емельяненко величайшим». Громкие цитаты об уходе Федора

В ночь на 5 февраля по Москве российский боец ММА Федор Емельяненко потерпел досрочное поражение от американца Райана Бейдера и завершил профессиональную карьеру. И пускай прощальный поединок легенды обернулся катастрофой, лишь единицы после Bellator 290 ставят под сомнение великое наследие Последнего Императора.

К сожалению, сенсации в Лос-Анджелесе не случилось. Несмотря на надежды отечественных фанатов и кульминационный момент в карьере, Емельяненко снова проиграл чемпиону Bellator в тяжелом весе Бейдеру. И снова досрочно: менее чем за раунд американец разобрался с 46-летним оппонентом, не дав нам помечтать о красивом финале…

Интересный факт: ни один из семи поединков Федора в Bellator не продлился до второго раунда.

Мэйн ивент 290-го турнира промоушена оставил ощущение грусти. И благодарности. Большое путешествие Федора в смешанных единоборствах (40 побед при семи поражениях) подошло к концу. Теперь заслуженный отдых, семья и тренировки любимой команды.

«Я закончил, спасибо всем»

Стоя в клетке после оглашения вердикта, Емельяненко был огорчен. И вместе с тем — спокоен. Он сделал все, что мог, и даже при удручающем выступлении не заслужил критики в свой адрес. Наверное, поэтому последние слова Федора прозвучали при овации американской публики и в окружении великих чемпионов разных лет:

«С одной стороны, я огорчен, что не смог вас порадовать. А с другой — рад, что вы болели за меня. Здесь собрались бойцы, которые прошли со мной десятилетия. Теперь я буду тренировать молодых ребят. Я закончил, спасибо всем».

Респект и Бейдеру! Американец с поясом на талии не стал рассуждать о своем триумфе и следующих претендентах — он говорил о сопернике, символично положившем перчатки в центр клетки, и о чести разделить клетку с Последним Императором:

«Я рад, что мне довелось два раза посоревноваться с Федором. Дело даже не в победе над ним… Меня это не волнует. Дело в том, что мне два раза удалось разделить клетку с легендой. Рад, что стал частью этой истории».

«Федор начал ММА-индустрию в России и СНГ»

После шоу началась лавина из хвалебных слов в адрес россиянина. Фанаты заполняли соцсети постами о Величайшем, коллеги по бойцовскому цеху выражали искреннюю признательность за праймовые зарубы начала 2000-х и след, который оставил Емельяненко-старший в истории смешанных единоборств.

«Последний Император. Спасибо за все, брат!» — написал брат Федора Александр Емельяненко в соцсетях.

Ученик Емельяненко, чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в разговоре со Sport24 заверил, что наследие Федора после проигрыша в Лос-Анджелесе никуда не ушло:

«Он подарил людям эмоции. А за него болеет, уверен, большая часть аудитории. Если взять атмосферу в зале, когда выходил Федор, и сравнить с тем, что было, когда выходил Бейдер… Да и вообще, все бойцы, которые выходили сегодня, на ближайших турнирах Bellator, UFC — нигде не бывает такой атмосферы. Человек приехал из другой страны, из России, и его приветствуют больше, чем местного бойца! Не знаю, где еще может такое произойти».

О больших заслугах Последнего Императора говорил и непобежденный представитель UFC Умар Нурмагомедов:

«Не знаю, почему они всегда выбирают себе молодых крепких ребят. Конечно, если бы Федор выиграл, это было бы вообще… Сенсация, сенсационный уход! Но для меня было бы меньше беспокойств, если бы его соперник был одного возраста с ним. Меньше нервов потратили бы все болельщики. Конечно, и я потратил нервы. Болел, переживал. Не хотел, чтобы так заканчивалась эпоха. Но все равно он для нас пример в этом спорте. Всегда достойно себя вел, на его боях мы выросли. Он начал ММА-индустрию в России и СНГ».

Ветеран Олег Тактаров же предложил после поражения Федора «просто помолчать».

«Он так и не попробовал себя в UFC»

И если президент Bellator Скотт Кокер поблагодарил Федора за большие труды, то глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заложил информационную бомбу, обозначив, что не ставит россиянина в список величайших бойцов всех времен.

Вот как функционер объяснился после турнира своей лиги в Лас-Вегасе:

«Ему 46, он не должен уже драться. Он взрослый мужчина и может делать все, что захочет. Но, скорее всего, ему следовало повесить перчатки на гвоздь два года назад. Нет такого, что я не люблю Федора, но его подписания в UFC не произошло. Мы пробовали, нельзя сказать, что мы не приложили усилий, но вышло как вышло. Не хочу плохо говорить про человека, сегодня он заканчивает карьеру. Но вы помните мои старые интервью. Его вырубил средневес Дэн Хендерсон. Люди любили его, восхваляли, но он так и не попробовал себя здесь. Я никогда не был тем, кто считает Емельяненко одним из величайших».

«Спасибо за эпоху Емельяненко»

Корреспонденты РИА Новости дозвонились до отечественных звезд боевых видов спорта, и каждый из экспертов выразил уважение безоговорочной легенде.

«Федор молодец, что выбрал противника далеко не самого слабого, а даже сильнее себя. Он достойно вышел на свой последний поединок. И проигрыш не омрачил его уход. У всех болельщиков была радость, что они смогли увидеть Федора в последний раз. Ему уже необходимо было завершать карьеру и он молодец, что все-таки сделал это. Нужно сказать ему спасибо за сделанное, за это время, за эпоху Емельяненко. Остается лишь пожелать успехов вне клетки. Теперь его ждет часть жизни намного большая, чем спортивная». Григорий Дрозд Экс-чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC)

«У Федора уже другая мотивация. Возраст имеет громадное значение, рефлексы уже не такие. Но я бы хотел сказать не об этом. Федор уже много чего доказал в своей карьере, он оставил громаднейший след в этом виде спорта для нового поколения. Он серьезная, абсолютная легенда. Я рад, что знаком с ним. Уверен, что в дальнейшем у него все будет хорошо». Костя Цзю Бывший абсолютный чемпион мира по боксу

«Прискорбно, что Федор проиграл. Но если оценивать его карьеру и ее завершение сегодня, то это было красиво, зрелищно и здорово. И хотя Федор проиграл, настроение у меня все же позитивное. Потому что я еще никогда не видел такого в истории — чтобы бойца ММА пришли провожать такое количество знаменитых спортсменов, действительно добившихся высоких результатов в спорте. Очень круто!». Кирилл Сидельников Спарринг-партнер Емельяненко