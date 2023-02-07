Россия, ну как же так? Емельяненко никто не встретил после боя с Бейдером!
Аэропорт был почти пуст. Фёдор оказался никому не нужен.
Аэропорт был почти пуст. Фёдор оказался никому не нужен.
Легендарный Фёдор Емельяненко не сумел закончить свою потрясающую карьеру на высокой ноте. На минувших выходных Последний Император попробовал взять реванш у Райана Бейдера и всё-таки стать чемпионом Bellator. Увы, красивой истории не получилось: крепкий американец быстро и жёстко разделался с Фёдором, победив техническим нокаутом в первом раунде. 46-летний россиянин ушёл из спорта побеждённым, что, впрочем, никак не умаляет невероятных достижений Последнего Императора.
Однако многих российских болельщиков и журналистов, видимо, слишком расстроил итог боя Емельяненко с Бейдером. Прилетевшего из США Последнего Императора, только что завершившего свой блистательный спортивный путь, в аэропорту «Внуково» встретила лишь маленькая группа. Несколько преданных друзей, пара журналистов — и всё. Никакой красивой встречи для Емельяненко не предусмотрели. Где же были все поклонники Фёдора, так горячо поддерживающие бойца в социальных сетях?
Да, наш легендарный ветеран и в лучшие времена не собирал многотысячных толп в российских аэропортах. Уровень популярности Емельяненко на родине и близко нельзя было сравнить с тем обожанием, которое он встречал в Японии, где россиянина попросту носили на руках. Но неужели сейчас Фёдор не заслужил пышной встречи, с оркестром и аплодисментами? Этот парень — один из величайших спортсменов в истории нашей страны, его знают по всему миру. Почему его возвращение на родину прошло так скромно?
Напомним, Емельяненко претендует на звание лучшего бойца в истории смешанных единоборств. Именно он сделал ММА популярными в России — пример Последнего Императора вдохновил тысячи последователей, включая Хабиба Нурмагомедова. Фёдор не проигрывал десять лет подряд и победил множество суперзвёзд. Да, последние годы карьеры получились немного смазанными, что неудивительно, учитывая возраст и травмы Емельяненко. Зато горячее желание драться с лучшими, вместо того чтобы околачивать «мешков» перед пенсией, делает Фёдору честь. Поэтому вдвойне обидно, что Последнему Императору не организовали красивой встречи.
Просто для сравнения: когда Хабиб победил Джастина Гэтжи и ушёл из спорта, по всему Дагестану прокатились невероятные массовые гуляния. Лезгинка на улицах, тысячи людей в фирменных папахах и атмосфера настоящего праздника. Орла в аэропорту встретили высшие чины Дагестана, десятки журналистов и даже наследный принц Бахрейна, и это не говоря про обычных болельщиков. И теперь сравните, какой приём оказали в Москве Фёдору. Немного обидно, что всё получилось именно так.
Александр Фролов