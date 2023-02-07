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19:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия, ну как же так? Емельяненко никто не встретил после боя с Бейдером!

Аэропорт был почти пуст. Фёдор оказался никому не нужен.

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Источник: Чемпионат.com
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Федор Емельяненко проиграл нокаутом Райану Бейдеру в своем последнем бою в карьере

Легендарный Фёдор Емельяненко не сумел закончить свою потрясающую карьеру на высокой ноте. На минувших выходных Последний Император попробовал взять реванш у Райана Бейдера и всё-таки стать чемпионом Bellator. Увы, красивой истории не получилось: крепкий американец быстро и жёстко разделался с Фёдором, победив техническим нокаутом в первом раунде. 46-летний россиянин ушёл из спорта побеждённым, что, впрочем, никак не умаляет невероятных достижений Последнего Императора.

Однако многих российских болельщиков и журналистов, видимо, слишком расстроил итог боя Емельяненко с Бейдером. Прилетевшего из США Последнего Императора, только что завершившего свой блистательный спортивный путь, в аэропорту «Внуково» встретила лишь маленькая группа. Несколько преданных друзей, пара журналистов — и всё. Никакой красивой встречи для Емельяненко не предусмотрели. Где же были все поклонники Фёдора, так горячо поддерживающие бойца в социальных сетях?

Да, наш легендарный ветеран и в лучшие времена не собирал многотысячных толп в российских аэропортах. Уровень популярности Емельяненко на родине и близко нельзя было сравнить с тем обожанием, которое он встречал в Японии, где россиянина попросту носили на руках. Но неужели сейчас Фёдор не заслужил пышной встречи, с оркестром и аплодисментами? Этот парень — один из величайших спортсменов в истории нашей страны, его знают по всему миру. Почему его возвращение на родину прошло так скромно?

Напомним, Емельяненко претендует на звание лучшего бойца в истории смешанных единоборств. Именно он сделал ММА популярными в России — пример Последнего Императора вдохновил тысячи последователей, включая Хабиба Нурмагомедова. Фёдор не проигрывал десять лет подряд и победил множество суперзвёзд. Да, последние годы карьеры получились немного смазанными, что неудивительно, учитывая возраст и травмы Емельяненко. Зато горячее желание драться с лучшими, вместо того чтобы околачивать «мешков» перед пенсией, делает Фёдору честь. Поэтому вдвойне обидно, что Последнему Императору не организовали красивой встречи.

Просто для сравнения: когда Хабиб победил Джастина Гэтжи и ушёл из спорта, по всему Дагестану прокатились невероятные массовые гуляния. Лезгинка на улицах, тысячи людей в фирменных папахах и атмосфера настоящего праздника. Орла в аэропорту встретили высшие чины Дагестана, десятки журналистов и даже наследный принц Бахрейна, и это не говоря про обычных болельщиков. И теперь сравните, какой приём оказали в Москве Фёдору. Немного обидно, что всё получилось именно так.

Александр Фролов

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