Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист
СКА
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Металлург
Витязь
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
Куньлунь
20
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
Динамо Мн
20
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард
ЦСКА
01
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Спартак
Хоккей. НХЛ
10.02
Нью-Джерси
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
10.02
Тампа-Бэй
Колорадо
Хоккей. НХЛ
10.02
Филадельфия
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
10.02
Флорида
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
10.02
Детройт
Калгари
Хоккей. НХЛ
10.02
Айлендерс
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
10.02
Миннесота
Вегас
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Миннесота
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Рейнджерс
Ванкувер
43
Все события
13:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский боец UFC назвал себя усовершенствованной версией Хабиба

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев заявил, что является новой версией Хабиба Нурмагомедова и станет лучшим спортсменом в смешанных единоборствах в мире.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры. Россиянин ушел из спорта непобежденным с 29 победами. Под его руководством в 2022 году Махачев стал чемпионом UFC в легком весе. Российский боец 11 февраля на турнире UFC 284 в австралийском Перте проведет защиту титула против чемпиона UFC в полулегком весе австралийца Александра Волкановски.

«Конечно, я попытаюсь его нокаутировать, передо мной стоит такая задача. Я сделаю все ради этого. Думаю, я это сделаю ударным методом. Думаю, я новый Хабиб, версия 2.0. Смогу ли я добиться большего успеха, чем он? Я не думаю об этом — сделать лучше, чем он или кто-то другой. Я просто думаю о себе. Я хочу быть чемпионом UFC и лучшим бойцом в мире», — цитирует Махачева RMC Sport.

Махачеву 31 год, на его счету 23 победы и одно поражение в смешанных единоборствах. У 34-летнего Волкановски 25 побед и одно поражение.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запад набросился на докладчика ООН из-за поддержки России. Что она сказала?
'Кем мне быть, если не русской?' Интервью самой крутой фигуристки Европы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
27Король умер: не стало великого Пеле
10Главные зимние трансферы в Европе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь