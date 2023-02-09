Российский боец UFC назвал себя усовершенствованной версией Хабиба

В октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры. Россиянин ушел из спорта непобежденным с 29 победами. Под его руководством в 2022 году Махачев стал чемпионом UFC в легком весе. Российский боец 11 февраля на турнире UFC 284 в австралийском Перте проведет защиту титула против чемпиона UFC в полулегком весе австралийца Александра Волкановски.

«Конечно, я попытаюсь его нокаутировать, передо мной стоит такая задача. Я сделаю все ради этого. Думаю, я это сделаю ударным методом. Думаю, я новый Хабиб, версия 2.0. Смогу ли я добиться большего успеха, чем он? Я не думаю об этом — сделать лучше, чем он или кто-то другой. Я просто думаю о себе. Я хочу быть чемпионом UFC и лучшим бойцом в мире», — цитирует Махачева RMC Sport.