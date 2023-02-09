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9 февраля, источник: Sport24

Тренер Волкановски: Махачев обладает «эффектом Майка Тайсона»

Крэйг Джонс, тренер австралийского бойца UFC Александра Волкановски, поделился мнением о сопернике своего подопечного, россиянине Исламе Махачеве.

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Волкановски и Махачев проведут титульный бой UFC в легком весе на турнире в Перте (Австралия) в воскресенье, 12 февраля.

«Я думаю, вещь, которая делает Ислама особенным и Хабиба особенным в том, что они обладают “эффектом Майка Тайсона”. Все их так сильно боятся! Они думают: “Вот дерьмо! Если он уложит тебя на землю, все кончено”. Понимаешь, о чем я говорю? Но ведь суперлюдей не бывает, никто не обладает таким идеальным уровнем грэпплинга. Я думаю, многие бойцы просто принимают плохие решения, лежа на земле», — приводит слова Джонса MMA Junkie.

Ислам Махачев провел 24 боя в ММА и одержал 23 победы. На счету Александра Волкановски 25 выигрышей в 26 поединках.

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