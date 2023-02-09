Тренер Волкановски: Махачев обладает «эффектом Майка Тайсона»

«Я думаю, вещь, которая делает Ислама особенным и Хабиба особенным в том, что они обладают “эффектом Майка Тайсона”. Все их так сильно боятся! Они думают: “Вот дерьмо! Если он уложит тебя на землю, все кончено”. Понимаешь, о чем я говорю? Но ведь суперлюдей не бывает, никто не обладает таким идеальным уровнем грэпплинга. Я думаю, многие бойцы просто принимают плохие решения, лежа на земле», — приводит слова Джонса MMA Junkie.