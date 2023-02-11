Махачев vs Волкановски. Бой — величайший. Фаворит — очевидный

Бой между Махачевым и Волкановски далеко не самый шумный в истории UFC. Но если брать в расчет только спорт — небывалый. Можно даже сказать — величайший. Мой коллега по «СЭ» Никита Горшенин нашел достойную аргументацию. Итак:
Однако ажиотаж вокруг поединка совсем не величайший. Это обусловлено двумя факторами. Первый — полное отсутствие конфронтации между Махачевым и Волкановски. «Я его нокаутирую», — самое резкое, что Ислам и Алекс говорили в адрес друг друга после объявления о том, что их схватка состоится. Второй — Волкановски, несмотря на непобедимость в UFC и титул в полулегком весе, абсолютный андердог. Махачев крупнее, куда выше (профессионалы уверяют, что в данном случае это большое преимущество), а еще слишком хорош в грэпплинге — пять побед сабмишенами подряд. То есть сложилась парадоксальная ситуация. Вроде статистика прекрасная у обоих, но Ислам — явный фаворит.
Перед его прошлым боем с Чарльзом Оливейрой все было по-другому. Считалось, что шансы чуть ли не равны. Однако Махачев заставил бразильца сдаться уже во втором раунде, до этого уверенно взяв первый. Оказалось, что Чарльзу просто нечего противопоставить Исламу. Сейчас кажется, что у Волкановски, каким бы хорошим ударником он ни был, как бы быстро ни учился (Алекс пришел в ММА из регби в уже зрелом возрасте), нет инструментов для успеха. Что его сильные стороны Махачев без проблем ликвидирует — переводами, контролем в партере. Но… Бой покажет — в ММА даже миллисекундная потеря концентрации может закончиться больницей.