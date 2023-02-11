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20:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Махачев vs Волкановски. Бой — величайший. Фаворит — очевидный

12 февраля рано утром по московскому времени россиянин Ислам Махачев будет защищать титул UFC в легком весе в поединке с австралийцем Алексом Волкановски — чемпионом промоушена в полулегком дивизионе. Поединок пройдет на турнире в Перте.

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Источник: UFC

Бой между Махачевым и Волкановски далеко не самый шумный в истории UFC. Но если брать в расчет только спорт — небывалый. Можно даже сказать — величайший. Мой коллега по «СЭ» Никита Горшенин нашел достойную аргументацию. Итак:

  • рекорды: 25−1 против 23−1;
  • первый номер Р4Р против второго номера Р4Р;
  • лучший грэпплер-универсал в UFC против лучшего ударника-универсала в UFC;
  • 24 выигранных раунда подряд в UFC против 17 выигранных раундов подряд в UFC;
  • один чемпион на пике против другого чемпиона на пике;
  • боец, который в общей сложности пролежал 1 час 5 минут над своими соперниками в UFC, против бойца, которого никто в UFC не мог удерживать в партере больше 50 секунд;
  • боец, который довел 845 значимых ударов в пяти последних боях против бойца, который пропускает меньше всех в истории UFC;
  • самая длинная победная серия в нынешнем ростере UFC (12 побед подряд) против второй самой длинной победной серии в нынешнем ростере UFC (11 побед подряд);
  • первый титульник в истории, когда дерутся бойцы с такими длинными победными сериями в UFC. До этого столкновением самых длинных серий в UFC были 11 побед Оливейры и 10 того же Махачева.

Источник: UFC

Однако ажиотаж вокруг поединка совсем не величайший. Это обусловлено двумя факторами. Первый — полное отсутствие конфронтации между Махачевым и Волкановски. «Я его нокаутирую», — самое резкое, что Ислам и Алекс говорили в адрес друг друга после объявления о том, что их схватка состоится. Второй — Волкановски, несмотря на непобедимость в UFC и титул в полулегком весе, абсолютный андердог. Махачев крупнее, куда выше (профессионалы уверяют, что в данном случае это большое преимущество), а еще слишком хорош в грэпплинге — пять побед сабмишенами подряд. То есть сложилась парадоксальная ситуация. Вроде статистика прекрасная у обоих, но Ислам — явный фаворит.

Источник: UFC

Перед его прошлым боем с Чарльзом Оливейрой все было по-другому. Считалось, что шансы чуть ли не равны. Однако Махачев заставил бразильца сдаться уже во втором раунде, до этого уверенно взяв первый. Оказалось, что Чарльзу просто нечего противопоставить Исламу. Сейчас кажется, что у Волкановски, каким бы хорошим ударником он ни был, как бы быстро ни учился (Алекс пришел в ММА из регби в уже зрелом возрасте), нет инструментов для успеха. Что его сильные стороны Махачев без проблем ликвидирует — переводами, контролем в партере. Но… Бой покажет — в ММА даже миллисекундная потеря концентрации может закончиться больницей.

Илья Андреев

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