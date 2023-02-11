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11:13 (мск), источник: ТАСС

Махачев проведет первую защиту титула чемпиона UFC против Волкановски в Австралии

Россиянин стал чемпионом, победив в октябре 2022 года бразильца Чарльза Оливейру.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 11 февраля. Россиянин Ислам Махачев проведет защиту титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против австралийца Александра Волкановски. Поединок пройдет утром 12 февраля по московскому времени на турнире UFC 284 в австралийском Перте.

На кону будет стоять титул Махачева, Волкановски владеет поясом чемпиона в полулегком весе. Австралиец также занимает первое место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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Впервые за долгое время в углу Махачева не будет бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Как ранее сообщал ТАСС, Нурмагомедов решил сократить свое участие в смешанных единоборствах (ММА). Это связано с желанием бывшего бойца больше времени уделять семье.

Махачев стал чемпионом, победив в октябре 2022 года бразильца Чарльза Оливейру. В случае победы над Волкановски россиянин должен возглавить рейтинг вне зависимости от весовой категории. Преимущества россиянина — габариты, в которых он серьезно превосходит соперника. К поединку Махачев готовился в Махачкале и Кисловодске, а в Австралию прибыл примерно за три недели до боя. Турнир в угоду американскому телевидению пройдет в нестандартное для Австралии время, поэтому у неместных бойцов могут возникнуть проблемы с акклиматизацией, в том числе поэтому Махачев прибыл в страну загодя.

В преддверии боя россиянина также пытались уличить в нарушении австралийских законов. Он и один из членов его команды покормили карликовых кенгуру — квокк. По местным законам это карается штрафом в 500 австралийских долларов. Махачев позднее сообщил, что его никто не предупреждал о подобных запретах и из полиции к нему не приезжали.

На счету Волкановски 25 побед и 1 поражение. У Махачева 23 победы и 1 поражение.

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