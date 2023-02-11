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12:09 (мск), источник: Sport24

Махачеву пришлось полностью раздеться, чтобы сделать вес перед боем с Волкановски

11 февраля прошла церемония взвешивания участников турнира UFC 284.

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Главным событием ивента станет бой Ислам Махачев — Александр Волкановски. Вес российского бойца составил 70,3 кг, австралийца — 70,08 кг.

Отметим, что Махачеву пришлось полностью раздеться, чтобы сделать вес.

Во время загрузки произошла ошибка.

Битва за чемпионский пояс UFC в легком весе, которым владеет Махачев, состоится в воскресенье, 12 февраля. Начало турнира запланировано на 02:00 по московскому времени, а главный кард стартует в 06:00.

Волкановски провел 26 боев в ММА и одержал 25 побед. На счету Ислама Махачева 23 выигрыша в 24 поединках.

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