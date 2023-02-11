Хабиб Нурмагомедов обратился к Махачеву и Тухугову перед UFC 284

Сегодня, 11 февраля, стало известно, что Зубайра Тухугов провалил взвешивание перед поединком против бразильца Элвеса Бреннера Оливейры и отдаст сопернику 30% гонорара.

Ислам Махачев подерется с австралийцем Алексом Волкановски. Их поединок станет главным событием турнира. В случае успеха россиянин станет обладателем поясов в двух весовых категориях, поскольку Волкановски владеет титулом в полулегком весе. На счету Махачева 23 победы в профессиональной карьере и одно поражение.