Махачев возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории
Россиянин Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).
Россиянин Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).
Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.
Таким образом, Махачев захватил лидерство в рейтинге организации вне зависимости от весовой категории, сместив с первой строчки Волкановски.
Теперь на счету Ислама 24 победы и одно поражение в 25 боях в смешанных единоборствах. Волкановски потерпел второе поражение в 27 поединках.
Ранее Махачев сравнялся с бразильцем Чарльзом Оливейрой по продолжительности победной серии.