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09:09 (мск), источник: RT на русском

Махачев возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории

Россиянин Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).

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Источник: Reuters

Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Таким образом, Махачев захватил лидерство в рейтинге организации вне зависимости от весовой категории, сместив с первой строчки Волкановски.

Теперь на счету Ислама 24 победы и одно поражение в 25 боях в смешанных единоборствах. Волкановски потерпел второе поражение в 27 поединках.

Ранее Махачев сравнялся с бразильцем Чарльзом Оливейрой по продолжительности победной серии.

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