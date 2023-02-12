Махачев возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории

Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Таким образом, Махачев захватил лидерство в рейтинге организации вне зависимости от весовой категории, сместив с первой строчки Волкановски.

Теперь на счету Ислама 24 победы и одно поражение в 25 боях в смешанных единоборствах. Волкановски потерпел второе поражение в 27 поединках.