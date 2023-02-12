Махачев: нравится вам или нет, но я — лучший боец в мире

«Очень тяжелый оппонент. Отличный бой, но мне нужны сложные бои, мне нужно развиваться. Я удивлен, как он подготовился. Думал, мне будет легче в борьбе, но он был хорош. Мои последние бои были довольно легкие, мне нужен был сильный соперник. Я показал, почему я номер один. У него хорошие удары, хорошая борьба. Но нравится вам или нет, я — лучший боец в мире! С кем я хочу подраться? С реальным претендентом, не фальшивкой», — заявил Махачев в интервью после боя.