Российский чемпион UFC стал лучшим в мире! Махачев и Волкановски устроили триллер, и Ислам вырвал победу

Источник: UFC

Только что в городе Перт (Австралия) завершился турнир UFC 284. В главном бою вечера подрались местный Александр Волкановски и россиянин Ислам Махачев. Оба соперника были при титулах: первый удерживал пояс в полулегком весе, а второй — в легком. Поединок прошел в категории до 70 килограммов, потому на кону стоял именно пояс Махачева. При этом, Волкановски в случае поражения терял первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от веса, и лидерство в таблице переходило к Исламу (который до поединка шел на втором месте).

Сегодняшний главный поединок вечера был особенным сразу по нескольким причинам. Мы уже упомянули, что в октагоне сошлись два официально сильнейших бойца из актуального рейтинга p4p UFC — и такого в лучшей лиге ранее не случалось никогда. Также впервые в истории в октагоне сошлись соперники с настолько продолжительными победными сериями: Махачев шел на серии из 11 успешных боев, а Волкановски выиграл 12 поединков подряд.

Отметим и другое достижение Махачева: Ислам подошел к сегодняшнему бою на серии из пяти досрочных побед. И главной среди них, конечно, была последняя — одержанная в октябре 2022-го в поединке с Чарльзом Оливейрой. Именно тогда российский легковес забрал титул чемпиона UFC в легком весе. Примечательно, что Махачев до того момента долгое время не мог сделать решающий шаг к звездному статусу: ему долгое время не могли подобрать соответствующих соперников, и россиянину приходилось бить крепких середняков. Но зато когда Ислам получил бой против главной звезды дивизиона (Чарльза Оливейры), ему удалось доказать, что не зря великий тренер Абдулманап Нурмагомедов еще в свое время предсказал чемпионство Махачева.

По всем раскладам перед боем Махачев считался уверенным фаворитом. Во-первых, учитывалась разница в габаритах: российский боец значительно выше (178 сантиметров против 168), а во-вторых, ожидалось, что Ислам будет иметь большое преимущество в плане борьбы. При этом, Волкановски, как ожидалось, мог забрать победу за счет работы в стойке: в плане ударной техники он более разнообразен, мастеровит, плюс явно быстрее.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2c8Qwetu57o" title="Махачев VS Волкановски: НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕД БОЕМ! / Последняя битва взглядов" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.