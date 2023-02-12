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09:55 (мск), источник: Sport24

Российский чемпион UFC стал лучшим в мире! Махачев и Волкановски устроили триллер, и Ислам вырвал победу

Это было эпично! Феноменально! Всем смотреть еще раз!

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Источник: UFC

Только что в городе Перт (Австралия) завершился турнир UFC 284. В главном бою вечера подрались местный Александр Волкановски и россиянин Ислам Махачев. Оба соперника были при титулах: первый удерживал пояс в полулегком весе, а второй — в легком. Поединок прошел в категории до 70 килограммов, потому на кону стоял именно пояс Махачева. При этом, Волкановски в случае поражения терял первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от веса, и лидерство в таблице переходило к Исламу (который до поединка шел на втором месте).

Сегодняшний главный поединок вечера был особенным сразу по нескольким причинам. Мы уже упомянули, что в октагоне сошлись два официально сильнейших бойца из актуального рейтинга p4p UFC — и такого в лучшей лиге ранее не случалось никогда. Также впервые в истории в октагоне сошлись соперники с настолько продолжительными победными сериями: Махачев шел на серии из 11 успешных боев, а Волкановски выиграл 12 поединков подряд.

Отметим и другое достижение Махачева: Ислам подошел к сегодняшнему бою на серии из пяти досрочных побед. И главной среди них, конечно, была последняя — одержанная в октябре 2022-го в поединке с Чарльзом Оливейрой. Именно тогда российский легковес забрал титул чемпиона UFC в легком весе. Примечательно, что Махачев до того момента долгое время не мог сделать решающий шаг к звездному статусу: ему долгое время не могли подобрать соответствующих соперников, и россиянину приходилось бить крепких середняков. Но зато когда Ислам получил бой против главной звезды дивизиона (Чарльза Оливейры), ему удалось доказать, что не зря великий тренер Абдулманап Нурмагомедов еще в свое время предсказал чемпионство Махачева.

По всем раскладам перед боем Махачев считался уверенным фаворитом. Во-первых, учитывалась разница в габаритах: российский боец значительно выше (178 сантиметров против 168), а во-вторых, ожидалось, что Ислам будет иметь большое преимущество в плане борьбы. При этом, Волкановски, как ожидалось, мог забрать победу за счет работы в стойке: в плане ударной техники он более разнообразен, мастеровит, плюс явно быстрее.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге бой получился во многом неожиданным. Махачев пытался бороться меньше, чем от него ожидали, а когда все же шел за тейкдауном, было видно, что Волкановски действительно круто подготовился в этом аспекте. При этом, за Алексом не было такого уж уверенного превосходства в ударной технике, и россиянину периодически удавалось достать соперника. Большую часть схватки российский чемпион владел небольшим преимуществом, но в концовке Волкановски забрал очень яркий эпизод, заставив потревожиться команду Махачева. Вообще поединок получился потрясающим по уровню и по нерву. Бойцы показали свой максимум и наглядно продемонстрировали, почему их считают сильнейшими в мире. Когда рефери пригласил соперников на объявление победителя, сложно было предположить, что решили судьи. Но к счастью, руку подняли Махачеву, и теперь он — сильнейший боец вне зависимости от веса на планете!

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