Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
перерыв
Тулуза
Ренн
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Сассуоло
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Осер
Футбол. Зарубежный
17:00
Лилль
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Брест
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Труа
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Монца
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
18:15
Сельта
Атлетико
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Металлург
14
Футбол. Зарубежный
19:05
Нант
Лорьян
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
19:30
Кельн
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Осасуна
Хоккей. НХЛ
20:30
Монреаль
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
21:00
Вашингтон
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
Сиэтл
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Кремонезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Барселона
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас
Анахайм
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Питтсбург
60
Хоккей. НХЛ
06:00
Виннипег
Чикаго
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Нью-Джерси
Б
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Аризона
ОТ
65
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Рейнджерс
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Коламбус
34
Все события
14:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Волкановски: пересмотрел бой. Я определённо выиграл три раунда

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион полулёгкого дивизиона Алекс Волкановски уверен, что судьи его боя с Исламом Махачевым вынесли неправильное решение.

Наверх
Источник: AP 2022

«Только что пересмотрел бой. Я определённо выиграл второй, третий и пятый раунды. Удивлён, что не подняли мою руку. Давай проведём бой-реванш в любом месте и в любое время», — написал Волкановски на своей странице в социальных сетях.

Поединок Ислама Махачева с Волкановски возглавил турнир UFC 284, который прошёл в Перте (Австралия) в ночь с 11 на 12 февраля.

Махачев победил австралийца единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский пояс.

В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкина не посмели не пустить в Канаду
Российский вратарь переписал историю НХЛ
Фоторепортажи
27Главные фото года в российском спорте
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь