«Махачев может стать величайшим». Реакция на победу чемпиона UFC над Волкановски

«Поседел ли я? Конечно, поседел»

До Махачева лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий был лишь один россиянин — Хабиб Нурмагомедов. Он вышел на первое место после победы над американцем Джастином Гейджи 24 октября 2020 г. Сразу по окончании того поединка Хабиб объявил о завершении карьеры и не провел ни одного боя в статусе лучшего.

Нурмагомедов выступал секундантом Махачева на предыдущих поединках, однако в январе объявил об уходе из MMA и не полетел на турнир UFC в Перт. Место в углу Махачева занял тренер по борьбе Эседулла Эмирагаев. Сам же Хабиб уже после боя вышел созвонился с Махачевым по видеосвязи. «Если бы ты был здесь, мне было бы намного легче», — признался победитель. Нурмагомедов ответил, что «самое главное — все позади», а на вопрос, поседел ли он за время боя, ответил: «Конечно, поседел».

В соцсетях Хабиб отдельно подчеркнул значимость успеха Махачева: «Просто лучший. Доказал это в упорном, конкурентном бою против сильнейшего действующего бойца планеты Просто вспомните, кто возглавлял рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории из Евразии за всю историю смешанных единоборств: их было всего лишь пару, и Ислам уже в этом списке. Ты уже история, брат», — написал Нурмагомедов.

Почему возникли вопросы к судьям?

Бой между Махачевым и Волкановски, прошедший в австралийском Перте, продлился все пять раундов. Россиянин одержал победу единогласным решением судей. Он выиграл первый, второй и четвертый раунды, уступив в третьем и пятом.

Австралиец с поражением не согласился. В своих соцсетях он написал, что и третий раунд, на его взгляд, остался за ним. Кроме того, на пресс-конференции после боя он рассказал о странной детали в поведении Махачева.

«Я слышал, что он сказал… Я могу ошибаться, но Ислам вернулся в свой угол, говоря о том, что хочет реванш, потому что проиграл. Так что это забавно», — заявил Волкановски на пресс-конференции.

Сомнения по поводу исхода поединка высказал экс‑чемпион UFC в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт: «Давайте проведем бой заново», — написал он в соцсетях. Гарбрандта поддержал его соотечественник Сэм Элви: «Великолепный бой, но неправильное судейство».

Впрочем, у большинства легенд MMA и UFC вопросов к судейству не возникло. Например, Махачева поддержал американский и российский боец, экс-претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе Джефф Монсон.

«Я согласен с решением судей. Но он одержал победу не тем способом, которым я ожидал Кто-то ожидал, что Махачев будет бороться весь бой. Но он был в стойке, бил. Если Махачев продолжит в том же духе, то сможет стать величайшим. Думаю, никто не может поспорить с решением судей. Волкановски был хорош, но этого недостаточно для победы», — заявил Монсон «Спорт-Экспрессу».

Бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо в своих соцсетях назвал прошедший поединок «одним из самых конкурентных в истории спорта». В свою очередь экс-чемпион в полутяжелой и тяжелой весовых категориях Дэниэл Кормье отметил, что именно такие бои и обеспечивают популярность UFC. "Частично — это причина, почему мы занимаемся этим, — написал американец.

По статистике Волкановски нанес больше значимых ударов (70 из 143), но Махачев показал лучший процент точности (57 из 95).

Когда следующий бой Махачева?

Махачев после победы над Волкановски возьмет паузу более, чем на полгода. Ждать его возвращения в октагон стоит не раньше сентября.

«Большой бой завершен. Теперь у Ислама будет отдых, потом месяц Рамадан. Многое зависит от ситуации в легком весе. Но следующий бой может пройти осенью в Абу-Даби», — сообщили в команде Махачева ТАСС.

В Абу-Даби прошел предыдущий поединок Махачева. 22 октября 2022 г. он победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в легком весе. И Волкановски, и Оливейра уже заявили, что хотели бы провести реванш с Махачевым.