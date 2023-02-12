«Блокбастерный бой, практически идеальный». Уткин высказался о победе Махачева над Волкановски

"С огромным удовольствием посмотрел бой Махачева с Волкановским. Технические подробности уже в целом разобраны, судейские записки в доступе — Ислам выиграл, конечно, выиграл.
И да, в пятом раунде он мог проиграть. Если б не выстоял (дотерпел, дожил, продержался — выберите сами нужный синоним.
Я вот хочу заметить, что вас это не должно смущать. Вспомните Джеймса Бонда, Тони Старка, любое героическое кино (а когда мы говорим о бое и победе, это абсолютно уместно).
Герой не может быть безукоризнен. Главным образом потому, что только победа над могучим соперником по-настоящему сладка. Ну, и еще потому, что безукоризненность затрудняет сочувствие, боление. Что за него болеть, если он совершенен, он и сам справится!
Бонда били в каждом фильме. Штирлиц не дрался, но он, как известно, постоянно был на грани провала. А трилогия про Тони Старка, Железного Человека? Да он столько ударов в каждой серии пропустил, что по лицу, что по корпусу.
В кино так всегда. А там люди здорово отточили умение держать внимание, влюблять в героев и, что важно, ждать следующую серию.
В этом смысле Махачев, от которого потребовалось и биться на чужом поле, и добиваться преимущества, и в самом конце уже просто выстоять, провел практически идеальный бой. С совершенным сюжетом. Вообще блокбастерный", — написал Уткин в своем телеграм-канале.