Макгрегор назвал великолепным бой Махачева и Волкановски

В воскресенье Махачев победил Волкановски и впервые защитил титул UFC в легком весе. Поединок возглавил турнир UFC 284 в Перте (Австралия) и продлился все пять раундов. Махачев одержал победу единогласным решением судей, став лучшим бойцом лиги вне зависимости от весовых категорий (Р4Р).

«Это был великолепный бой. Проигравших нет, только победители. Перт тоже выглядит потрясающе, теперь я понимаю, почему там столько ирландцев. Мне стоило быть там, мои прошлые титулы на кону. Поздравляю всех», — написал Макгрегор в Twitter.