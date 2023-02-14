Волкановски: ещё немного — и с Махачевым было бы покончено

«Ещё немного — и с Махачевым было бы покончено. Я раскачал и сбил с ног его своим ударом. После этого я прыгнул на него сверху и начал наносить удары. Опять же, он просто пытался держаться, и даже когда он просто пытался держаться, он не мог. Я начал наносить несколько ударов, и время ускользнуло от меня», — приводит слова Волкановски BJ Penn.