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09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Волкановски: ещё немного — и с Махачевым было бы покончено

Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски прокомментировал поражение в титульном бою с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 284.

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Источник: AP 2022

«Ещё немного — и с Махачевым было бы покончено. Я раскачал и сбил с ног его своим ударом. После этого я прыгнул на него сверху и начал наносить удары. Опять же, он просто пытался держаться, и даже когда он просто пытался держаться, он не мог. Я начал наносить несколько ударов, и время ускользнуло от меня», — приводит слова Волкановски BJ Penn.

Ранее Волкановски предложил Махачеву провести реванш, и россиянин ответил согласием.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоялся 12 февраля в Перте (Австралия) на UFC 384. Ислам, победив единогласным решением судей, впервые защитил чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

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