Чемпион UFC Ислам Махачев может быть дисквалифицирован на 2 года
Российский боец, чемпион мира UFC в легком весе Ислам Махачев может быть дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.
Российский боец, чемпион мира UFC в легком весе Ислам Махачев может быть дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщает Sportskeeda со ссылкой на источник в USADA.
Махачев подозревается в нелегальном использовании капельницы для восстановления перед титульным боем UFC в легком весе против австралийца Александра Волкановски.
12 февраля Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC.