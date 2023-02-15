Чемпион UFC Ислам Махачев может быть дисквалифицирован на 2 года

Чемпион UFC Ислам Махачев может быть дисквалифицирован на 2 года

Российский боец, чемпион мира UFC в легком весе Ислам Махачев может быть дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.