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11:02 (мск), источник: Sport24

Чемпион UFC Ислам Махачев может быть дисквалифицирован на 2 года

Российский боец, чемпион мира UFC в легком весе Ислам Махачев может быть дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

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Источник: Reuters

Об этом сообщает Sportskeeda со ссылкой на источник в USADA.

Махачев подозревается в нелегальном использовании капельницы для восстановления перед титульным боем UFC в легком весе против австралийца Александра Волкановски.

12 февраля Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC.

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