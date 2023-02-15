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13:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

USADA проверит информацию о возможном использовании Махачевым капельницы

Антидопинговое агентство США (USADA) проверит информацию насчет возможного использования российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Исламом Махачевым капельницы для регидратации перед поединком с австралийцем Александром Волкановски, говорится в сообщении организации.

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Источник: UFC Russia

В воскресенье Махачев победил Волкановски на турнире в Перте и впервые защитил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. После боя Волкановски предположил, что Махачев мог использовать капельницы для регидратации. Бойцам UFC запрещено использовать внутривенную терапию, так как это может помочь скрыть использование допинга.

«USADA серьезно относится ко всем сообщениям о возможных нарушениях и активно проверяет всю полученную информацию», — сказано в сообщении организации, которое приводит The Independent.

Махачеву 31 год, на его счету 24 победы и одно поражение в ММА. Россиянин одержал 12 побед подряд. У 34-летнего Волкановски 25 побед при двух поражениях.

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