USADA проверит информацию о возможном использовании Махачевым капельницы

В воскресенье Махачев победил Волкановски на турнире в Перте и впервые защитил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. После боя Волкановски предположил, что Махачев мог использовать капельницы для регидратации. Бойцам UFC запрещено использовать внутривенную терапию, так как это может помочь скрыть использование допинга.
«USADA серьезно относится ко всем сообщениям о возможных нарушениях и активно проверяет всю полученную информацию», — сказано в сообщении организации, которое приводит The Independent.
Махачеву 31 год, на его счету 24 победы и одно поражение в ММА. Россиянин одержал 12 побед подряд. У 34-летнего Волкановски 25 побед при двух поражениях.