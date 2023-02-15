USADA проверит информацию о возможном использовании Махачевым капельницы

В воскресенье Махачев победил Волкановски на турнире в Перте и впервые защитил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. После боя Волкановски предположил, что Махачев мог использовать капельницы для регидратации. Бойцам UFC запрещено использовать внутривенную терапию, так как это может помочь скрыть использование допинга.