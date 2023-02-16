Кадыров связал обвинения Махачева в допинге с политикой США против России

Источник: Без источника

Ранее Sportskeeda сообщил, что Махачев подозревается в нелегальном использовании капельницы для восстановления перед титульным боем UFC в легком весе против австралийца Александра Волкановски. 12 февраля на турнире UFC 284 31-летний россиянин судейским решением победил 34-летнего австралийца.

"Сегодня объектом бурного обсуждения стал российский боец UFC Ислам Махачев, который недавно одолел в честном противостоянии австралийца Александра Волкановски. Его обвиняют в использовании нелегальной восстанавливающей капельницы перед боем. Само собой, обвинения ничем не подкреплены и основываются лишь на слухах и домыслах.

Казалось бы, подобные обвинения требуют тщательного расследования и подтверждения самого факта применения запрещенного вещества, но только не в этом случае. Здесь речь идет о российском бойце, а это означает только одно: необходимо соответствовать современной политической повестке — во всех грехах обвинять Россию. Данное предвзятое обвинение в адрес нашего спортсмена серьезно бьет по репутации ведущей спортивной организации мира — UFC. Но это мало кого волнует. Главное — наказать «представителя российского империализма» методом дисквалификации.