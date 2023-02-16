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00:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кадыров связал обвинения Махачева в допинге с политикой США против России

Глава Чечни, основатель бойцовского клуба «Ахмат» Рамзан Кадыров отреагировал на информацию о возможной дисквалификации российского бойца UFC Ислама Махачева за нарушение антидопинговых правил.

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Источник: Без источника

Ранее Sportskeeda сообщил, что Махачев подозревается в нелегальном использовании капельницы для восстановления перед титульным боем UFC в легком весе против австралийца Александра Волкановски. 12 февраля на турнире UFC 284 31-летний россиянин судейским решением победил 34-летнего австралийца.

"Сегодня объектом бурного обсуждения стал российский боец UFC Ислам Махачев, который недавно одолел в честном противостоянии австралийца Александра Волкановски. Его обвиняют в использовании нелегальной восстанавливающей капельницы перед боем. Само собой, обвинения ничем не подкреплены и основываются лишь на слухах и домыслах.

Казалось бы, подобные обвинения требуют тщательного расследования и подтверждения самого факта применения запрещенного вещества, но только не в этом случае. Здесь речь идет о российском бойце, а это означает только одно: необходимо соответствовать современной политической повестке — во всех грехах обвинять Россию. Данное предвзятое обвинение в адрес нашего спортсмена серьезно бьет по репутации ведущей спортивной организации мира — UFC. Но это мало кого волнует. Главное — наказать «представителя российского империализма» методом дисквалификации.

Спросите, удивлен ли я? Конечно же нет. Политика США предсказуема и весьма однобока. В ее основе лежит незыблемый принцип — давить всех несогласных. Меняются лишь способы и инструменты. Тем не менее несколько вещей мы знаем точно: первое — обвинения со стороны поверженного австралийца и некоторых лиц пусты. Как подтвердил сам спортсмен, до и после боя соответствующей комиссией его тестировали на допинг порядка четырех раз, что подтверждается характерными синяками. Из этого следует второе — Ислам Махачев заслуженный чемпион UFC. И последний, третий факт — Россия всегда была, остается и будет впереди всего мира, крайне болезненный для всех западных идеологов. И с этим им придется мириться!" — написал в своем Telegram-канале Кадыров.

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