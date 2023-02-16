Боец Монсон решил отказаться от американского гражданства из-за политики США

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон находится в процессе отказа от американского гражданства из-за несогласия с политикой США. Об этом Монсон заявил ТАСС в четверг.

«Я нахожусь в процессе отказа от американского гражданства, — сказал Монсон. — Весной у меня останется только паспорт россиянина. Я не согласен с политикой США, они вмешиваются в дела других стран, люди страдают из-за них. Да, у меня есть дети в США, но я люблю Россию, русских людей».

«Мне все здесь нравится, и я хочу, чтобы у меня остался только российский паспорт», — добавил боец.

В 2018 году Монсон получил российский паспорт, он избирался в Совет депутатов городского округа Красногорск.