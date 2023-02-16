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15:19 (мск), источник: ТАСС

Боец Монсон решил отказаться от американского гражданства из-за политики США

Джефф Монсон отметил, что весной у него останется только российский паспорт.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон находится в процессе отказа от американского гражданства из-за несогласия с политикой США. Об этом Монсон заявил ТАСС в четверг.

«Я нахожусь в процессе отказа от американского гражданства, — сказал Монсон. — Весной у меня останется только паспорт россиянина. Я не согласен с политикой США, они вмешиваются в дела других стран, люди страдают из-за них. Да, у меня есть дети в США, но я люблю Россию, русских людей».

«Мне все здесь нравится, и я хочу, чтобы у меня остался только российский паспорт», — добавил боец.

В 2018 году Монсон получил российский паспорт, он избирался в Совет депутатов городского округа Красногорск.

Монсону 52 года, он родился в США, выступал в этой стране в различных лигах и дисциплинах, в том числе провел несколько поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На его счету 61 победа, 27 поражений и две ничьи.

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