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18:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Махачев призвал Волкановски к ответственности за обвинения

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев заявил, что австралиец Александр Волкановски должен нести ответственность за обвинения в нарушении антидопинговых правил.

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«Ты должен нести ответственность за подобные обвинения», — написал Махачев в Twitter.

В воскресенье Махачев победил Волкановски на турнире в Перте и впервые защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. После боя австралиец, владеющий чемпионским титулом в полулегком весе, предположил, что Махачев мог использовать капельницы для регидратации, которые запрещены антидопинговыми правилами, так как это может помочь скрыть использование запрещенных препаратов. Позднее Антидопинговое агентство США (USADA) заявило, что проверит информацию о возможном нарушении правил.

Махачеву 31 год, на его счету 24 победы и одно поражение в ММА. Россиянин одержал 12 побед подряд. У 34-летнего Волкановски 25 побед при двух поражениях.

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