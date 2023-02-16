Махачев призвал Волкановски к ответственности за обвинения

В воскресенье Махачев победил Волкановски на турнире в Перте и впервые защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. После боя австралиец, владеющий чемпионским титулом в полулегком весе, предположил, что Махачев мог использовать капельницы для регидратации, которые запрещены антидопинговыми правилами, так как это может помочь скрыть использование запрещенных препаратов. Позднее Антидопинговое агентство США (USADA) заявило, что проверит информацию о возможном нарушении правил.