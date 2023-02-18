USADA отказалось расследовать обвинения в отношении Махачева

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Американское антидопинговое агентство (USADA) не будет расследовать обвинения в отношении чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева, к нему и его команде нет претензий. Об этом ТАСС в субботу заявили в агентстве.

Ранее австралиец Александр Волкановски и новозеландский боец Дэн Хукер обвинили Махачева в приеме запрещенных препаратов и использовании запрещенных способов восстановления. Сам россиянин отверг данные обвинения.

«Мы не будем расследовать что-либо в отношении Махачева. К нему и его команде нет претензий, он не является нарушителем каких-либо правил», — сказал собеседник агентства.