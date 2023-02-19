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20:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Майк Тайсон назвал главный трюк Макгрегора

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон на своем YouTube-канале назвал главный трюк ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора.

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Источник: AFP 2022

Спортсмен заявил, что любой боец, который зарабатывает много денег, обладает особенной, привлекающей внимание особенностью. «Он сумасшедший, бесшабашный, и это уловка. В реальной жизни он милый парень. У каждого должно быть нечто подобное», — посчитал он.

Летом 2020 года Тайсон заявил о готовности подраться с Макгрегором. Он подчеркнул, что смог бы «надрать ему зад».

Макгрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он завоевывал чемпионские пояса в двух весовых категориях и стал одним из самых узнаваемых представителей этого вида спорта. Ирландец провел последний поединок летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

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