Майк Тайсон назвал главный трюк Макгрегора

Спортсмен заявил, что любой боец, который зарабатывает много денег, обладает особенной, привлекающей внимание особенностью. «Он сумасшедший, бесшабашный, и это уловка. В реальной жизни он милый парень. У каждого должно быть нечто подобное», — посчитал он.

Летом 2020 года Тайсон заявил о готовности подраться с Макгрегором. Он подчеркнул, что смог бы «надрать ему зад».