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19 февраля, источник: Sport24

Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг обрушился с критикой на дагестанцев и чеченцев

Ямайский боец, чемпион мира UFC в легком весе Алджамейн Стерлинг раскритиковал поведение дагестанских и чеченских фанатов ММА в социальных сетях.

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«Кто меня действительно раздражает, так это фанаты из регионов Кавказа — дагестанцы, чеченцы. Я люблю этих ребят! Они крутые парни. Но, фанаты, — вы не можете анализировать бой, потому что когда вы говорите, что у кого-есть шансы победить, вы просто отдаете должное тому, что видели у этого спортсмена в предыдущих поединках! И потом, когда я говорю, что его соперник проделал хорошую работу, вы пишете мне: “Нет, ты просто хейтер!” А я отвечаю: “Какой я хейтер, если я просто анализирую бой?” — заявил Стерлинг на своем ютуб-канале.

Алджамейн Стерлинг провел 25 боев в ММА и одержал 22 победы.

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