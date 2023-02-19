Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг обрушился с критикой на дагестанцев и чеченцев

«Кто меня действительно раздражает, так это фанаты из регионов Кавказа — дагестанцы, чеченцы. Я люблю этих ребят! Они крутые парни. Но, фанаты, — вы не можете анализировать бой, потому что когда вы говорите, что у кого-есть шансы победить, вы просто отдаете должное тому, что видели у этого спортсмена в предыдущих поединках! И потом, когда я говорю, что его соперник проделал хорошую работу, вы пишете мне: “Нет, ты просто хейтер!” А я отвечаю: “Какой я хейтер, если я просто анализирую бой?” — заявил Стерлинг на своем ютуб-канале.