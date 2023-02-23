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20:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Махачев рассказал о своём гонораре за бой с Волкановски

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), российский боец смешанного стиля Ислам Махачев высказался о своём гонораре за бой с австралийцем Александром Волкановски.

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Источник: РИА "Новости"

«Гарантированный гонорар у меня не дотягивает до миллиона долларов. Сейчас будут подсчитывать доходы от платных трансляций, не знаю, как долго, потому что это в первый раз, когда я дрался за деньги, где учитываются PPV. Не знаю, до какой суммы дойдет гонорар. Но тут надо учесть, что в Австралии очень большие налоги, и значительную сумму я там оставляю», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

Напомним, поединок бойцов состоялся 12 февраля на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением (48−47, 48−47 и 49−46).

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