Махачев рассказал о своём гонораре за бой с Волкановски

«Гарантированный гонорар у меня не дотягивает до миллиона долларов. Сейчас будут подсчитывать доходы от платных трансляций, не знаю, как долго, потому что это в первый раз, когда я дрался за деньги, где учитываются PPV. Не знаю, до какой суммы дойдет гонорар. Но тут надо учесть, что в Австралии очень большие налоги, и значительную сумму я там оставляю», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».